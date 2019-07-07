【九龍區大遊行】市民：內地人或更了解政權　 不應假定遊客不懂

網民號召今日（7日）就逃犯條例修訂發起九龍區大遊行，遊行人士先在梳士巴利花園集合，有遊行人士指，今日遊行並向內地遊客解釋修例的出發點很好，又指明白內地人面對資訊封鎖，但內地亦有抗爭的人，他們心裡對內地的政權或許比港人更清楚，不應假設他們不明白香港發生的遊行。 另外，有遊行人士手持「今日武漢、明日香港」標語，談及武漢近日的示威活動面臨鎮壓，擔心香港的一國兩制無法守住，將來亦有同樣遭遇。

鄧先生手持「反送中、放義士、查黑警」參與遊行。(陳倩婷攝)

部份遊行人士下午兩時起陸續到達梳士巴利花園，手持「反送中、放義士、查黑警」橫額的鄧先生認為，今次遊行的理念很好，對於有人認為內地遊客或許不明白本港反修例一事，他認為內地人雖面對資訊封鎖，但心裡對內地的政權或許比港人更清楚，內地的城市亦有抗爭的年輕人，不應假設他們不明白，港人亦應「點都試咗先」。

前支聯會常委張錦雄亦有參與遊行。(陳倩婷攝)

近日武漢有市民因抗議興建焚化爐而遭鎮壓，在尖沙咀的遊行人群中，亦包括前支聯會常委張錦雄，他舉起「今日武漢、明日香港」標語，他表示自己今日早上七時多由巴黎回港，小睡一會即趕來參與遊行。

他指，武漢近日的遊行關注民生事務，但仍遭當局出動坦克車鎮壓，猶如1989年的「六四」一樣，他擔心在現時警權無限大的情況下，一國兩制無法守住，最終本港只會與內地的處境相同。

張又透露，有武漢的朋友不太明白香港的反修例遊行，更誤以為與中美貿易戰相關，但他坦言微信有監控，只能婉轉建議內地朋友多看不同的媒體和資訊。

吳先生(左二)與朋友擺放市民的畫，讓他人抒發情緒及留下鼓勵字句。(陳倩婷攝)

有市民擺放畫作 冀讓人抒發情緒

此外，花園內有數個「攤檔」，其中一檔由吳先生與朋友擺放市民的畫，讓他人抒發情緒及留下鼓勵字句。吳先生指，自6月16日的遊行起已開始擺檔，希望令市民的情緒有抒發的渠道，他憶述曾有中年人士向他們道歉，指太遲出來支持年輕人，吳先生即鼓勵對方，沒有早遲之分，最重要是大家團結爭取。