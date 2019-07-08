機電署公布四宗淡水冷卻塔退伍軍人桿菌超標個案　破今年最高紀錄

機電工程署（機電署）今日（8日）公布六月份淡水冷卻塔退伍軍人桿菌最新抽驗結果，在59幢建築物的136個淡水冷卻塔水樣本中，有四個樣本被驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值，是本年度最多超標個案的月份。

六月份有四宗超標個案，是今年最多超標個案的月份。（資料圖片／機電署）

機電工程署（機電署）今日（8日）公布，該署在今年六月的例行巡查中，共檢測了來自59幢建築物的136個淡水冷卻塔水樣本，當中四個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值。

四宗個案的冷卻塔分別位於荃灣四陂坊13號、上水龍琛路78號、葵涌葵泰路4至6號及上環安泰街7號康威花園。本年度頭半年總共有五宗退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值的個案，單是六月已經佔了四宗個案。

機電署已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施。該四宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作，現正等候化驗結果。機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，並應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌的滋生。