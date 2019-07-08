【升中派位】今年87%學生獲派首三志願　屬2013年以來新低

2019年升中派位明日（9日）公布。教育局今日公布，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%，屬2013年以來新低，較去年下跌兩個百分點；而獲派首志願學校的滿意率則為74%，亦同屬12年以來最低。教育局提醒，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。

本年度共有52,917名學生參加中學學位分配辦法，較上年度增加3,363人，惟隨着適齡學生人數加，獲派首三志願、首志願均創2013年新低。

按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為87%；若按在兩個階段均獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率則為74%。

另外，獲自行分配學位的學生當中，64%學生獲派首志願學校；而透過統一派位階段獲派學位的學生中，79%學生獲派首三個志願學校，57%學生獲派首志願學校。

教育局呼籲，家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。註冊日期為本周四及周五（11日及12日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人因要事未能於註冊期間辦理註冊手續，他們應授權代表辦理，否則會被視為放棄獲派的學位，授權書可向就讀小學索取。