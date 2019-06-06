升中自行分配取錄擬提早通知　調查指逾半家長會放棄直資學位

教育局早前建議修訂中一派位安排，中學可提早於三月公布「自行分配學位」結果，最快於2020年實施。家庭與學校合作事宜委員會與全港17區家長教師會聯會的一項調查發現，有逾半的受訪小學家長表示，若子女同時獲得直資學校取錄和自行分配學位，將會傾向放棄直資學位，有36%則表示不確定，有10%則不會或傾向不會。

教育局早前建議修訂中一派位安排，中學可提早於三月公布「自行分配學位」結果，最快於2020年實施。（資料圖片）

家校會在五月成功以問卷調查方式，訪問逾9千個家長對中學提早公布自行收生面試結果安排的意見，當中有八成來自官立及資助小學，其餘則是直資和其他類別小學。

85%家長贊成提公布自行收生面試結果

調查結果顯示，有85%家長贊成新安排，只有10%表示中立，有5%家長表示反對。有77%家長認為在新建議下，學生在收到中學正取生的通知後, 在餘下小六階段的學習態度和動機應更正面或沒有明顯分別，有12%表示不確定，有11%則認為會比公布結果前欠正面積極。

家校會認為，結果反映毋須過分擔憂，在自行分配學位階段未能獲取錄的學生會變得過分氣餒。

另外，如果子女獲得直資中學取錄，同時在新安排下獲自行分配學位的中學通知為正取生，有54%家長表示傾向會放棄直資學校的學位，有36%表示不確定，有10%表示不會或傾向不會。

家校會認為，中學派位新安排能有助家長掌握選校資訊，相信家長普遍歡迎這項新安排。家校會亦提醒學校毋須因應新安排，特別加強操練學生中學入學面試, 應讓家長及學生從容面對，呼籲不要製造壓力給學生。