【逃犯條例】「黑警死全家」頭像惹爭議　考評局證賴得鐘辭去職務

政府一直未宣布撤回修訂《逃犯條例》草案、未承諾設專責小組徹查警民衝突事件，民怨不斷，警民關係緊張、衝突持續。 中學通識科教師賴得鐘，早前換上了含「黑警死全家」標語的facebook頭像，被四個警察職方協會去信教育局局長嚴重譴責，他事後向對依循警例的警員致歉，並刪除有關圖片。 惟他昨日（7日）透露已去信考評局，辭任考評局通識教育科科目委員會主席及成員職務，正待考評局確認。考評局今日（8日）宣布，本月6日（上周六）接獲賴得鐘辭去通識教育科科目委員會主席及委員的通知，考評局將按機制處理人事任命問題。

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考評局表示，賴得鐘就通識教育科科目委員會的職務已終止，考評局會按既定機制，委任通識教育科科目委員會成員填補有關空缺，至於委員會主席將由委員互選產生。

考評局公開考試委員會屬下設27個科目委員會，其中包括文憑試通識教育科。科目委員會每年舉行會議，審視有關科目試題的信度和效度，並向公開考試委員會提交報告及改善考試的建議。

考評局指，科目委員會成員由各高等院校、學校、教育局及職業訓練局提名。在委任前，獲提名人士須按考評局指引申報利益，並同意遵守局方訂定的行為守則，避免任何利益衝突的情況，以及恪守保密原則。