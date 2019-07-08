【逃犯條例】指難靠溝通化危機　曾鈺成：市民蘊藏強烈反政府情緒

立法會前主席曾鈺成在報章專欄以「轉危為機不能只靠加強溝通」爲題，指出政府現正面對特區成立以來最嚴峻的管治危機。他直指，行政長官林鄭月娥於七一酒會稱會加強溝通的説法，與她上任後政綱所提出的，沒有給人「改轅易轍」的印象，寄語港府需準確認識導致民怨積累的社會問題。

曾鈺成（資料圖片）

行政長官林鄭月娥於七一慶回歸酒會致辭時說，她會「汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心民情民意，積極回應社會大眾的所思所想所求」。曾鈺成批評，林鄭月娥早在參選行政長官時已於政綱提出「管治新風格」，當中第一個元素就是「公眾參與，與民共議」，她現時說的跟過往一貫的說法和做法沒有實質的差別。他直言，只憑加強溝通及接觸，不足以帶領特區政府走出目前的管治危機。

曾鈺成指修訂《逃犯條例》爭議釀成大規模反政府行動，可見政府與市民溝通欠奉外，更反映市民心中積聚了對政府、對建制的強烈不滿，尤其從社會對反政府暴力行動的態度。他坦言，香港市民歷來厭惡暴力，但是次反修例活動中，「一些帶着明顯政治訊息的反政府暴力行為，竟然獲得相當一部分市民的同情甚至支持」。他表示，市民蘊藏廣泛而強烈的反政府情緒，令本港掀起一場龐大的政治風暴。