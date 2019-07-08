【大鼠肝炎】食環署滅鼠行動　兩個月捕1828隻老鼠

本港在5月錄得3宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府早前發起全城清潔運動，在一個月中捕獲2137隻死鼠、1560隻活老鼠。 而食物環境衞生署今天（8日）亦公布，恆常的目標小區滅鼠行動，在兩個月內亦收集了1,035隻死鼠和捕獲793隻老鼠。

食環署指，在5月6日展開為期八星期的目標小區滅鼠行動，透過改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，在各區針對性地進行防治鼠患工作。食環署在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等加強滅鼠，在7,227個和18,545個地點分別放置毒餌及捕鼠器、毀滅390個鼠洞、收集1,035隻死鼠和捕獲793隻老鼠。

食環署稱，在這段期間亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等，並特別針對處所的衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法行動。過去八星期，食環署共進行19,406次巡查，發出5,201個衞生建議、1,754個口頭警告、31封警告信、6封法定通知書、412張定額罰款通知書及作出268宗檢控。

食環署也指，加強了公眾教育和宣傳，並為私人樓宇的物業管理公司、食肆負責人、街市檔戶及商販等舉辦了202場衞生講座，向他們提供防治鼠患的知識及技術指導。食環署發言人表示，當局的防治鼠患工作不會鬆懈，為期十星期的第二期全港滅鼠運動已於今日展開。