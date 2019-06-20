【大鼠肝炎】全城滅鼠一個月　食環署捕3700隻老鼠　堵塞950鼠洞

本港上月錄得3宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府早前決定，由5月20日起，展開為期三個月的全城清潔運動。食環署今日（20日）指，在首月中已捕獲2137隻死鼠、1560隻活老鼠及堵塞956個鼠洞。

政務司司長張建宗（中）和食物及衞生局局長陳肇始教授（左五）今日（6月20日）出席食物及衞生局副局長徐德義醫生（左四）主持的防治蟲鼠督導委員會會議，檢視自五月二十日全城清潔展開以來各部門的防治鼠患工作。（政府新聞處圖片）

在本財政年度，政府已增撥9,100萬元予不同部門進行防治蟲鼠工作。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日舉行會議，食物環境衞生署稱，已在公眾街市加強清潔，特別是清洗溝渠，消除老鼠的食物來源，該署在首四個星期，已捕獲2137隻死鼠、1560隻活老鼠及堵塞956個鼠洞。針對食肆在後巷違法棄置垃圾，食環署在首三個星期，共發出72張傳票、103張定額罰款通知書、1900封勸誡信、324個口頭警告及一張妨擾事故通知。

房屋委員會就指，已檢視全港180多個中的133個公共屋邨内的防鼠裝置運作，如有需要，會即時修補或安排加固現有裝置或增添新裝置，以阻截老鼠活動及匿藏。路政署稱，已在80條後巷堵塞鼠洞，並在45條後巷維修損毀的路面或去水明渠，並會繼續在其他後巷進行有關工作。