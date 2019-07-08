水吧涉兩姦已婚女友案　事主稱懷孕後遭被告動粗　終搬回與夫同住

餐廳水吧涉兩姦已婚女友案續審，女事主下午出庭作供，她稱與被告相戀及交往時，正與丈夫辦分居，後來她懷了被告的孩子，被告卻開始性情突變，常對她動粗，她最後搬回與丈夫同住，與被告已無關係。但被告要脅二人繼續相見，否則會把事主女兒的事告知事主的家人，故她仍會帶著女兒與被告定期見面。

被告陳國禎在高等法院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪。（資料圖片）

身懷六甲搬回夫家

控方下午傳召女事主X（36歲）供稱，在內地長大的她稱於2006年與丈夫結婚，2010年來港定居，4年前與被告陳國禎（32歲）發展成情侶時，當時她正與丈夫辦理分居，她與被告後來同居並懷上孩子，不過懷孕後，被告性情突變，會對她發脾氣及動手打她，及後身懷六甲的X搬返與丈夫同住，並與被告「已無關係」。

帶女兒與被告一同逛街

事主X稱，被告要脅她會將女兒的事情告訴X的家人，並常以此作為要求見女兒的理由，故二人會定期相見，X亦會帶同女兒與被告一同逛街，事發前亦曾經到過涉案房間。

事主X憶述，案發當日被告堅持要見面，又要事主買衫給他，由於她不想被告到其工作地點找她，故在工作期間向主管請假2小時外出與被告見面。見面後，被告又要求事主到他的住所，由於她怕被告揭破女兒的事情，故答允。

事主稱遭被告捏頸掌摑

X續指，抵達被告的住所後，被告將她扯入房不讓她離開，主管致電她時，又搶去她的電話並擲向牆，令她的電話螢光幕破裂，被告亦因她接電話而大力掌摑她，期間她不斷哭泣。及後，被告又推她到床上，捏著她的頸並且再掌摑她，當時她不斷求被告停手。

被告陳國禎（32歲）否認2項強姦罪及非法禁錮罪，控罪指他於2018年2月4日至2月5日在旺角一單位內兩度強姦X，又將她非法及損害性地禁錮。聆訊明續。

案件編號：HCCC340/2018