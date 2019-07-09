中大研究：睡眠窒息症患者增加術後心血管併發症風險

睡眠窒息症是不少都市人常患疾病，病情原來除了影響患者睡眠健康，在手術情況下原來更可能危害性命。 香港中文大學醫學院今（9日）公布研究結果，發現患有睡眠窒息症的病人較沒有患睡眠窒息症的病人，在手術後出現心血管問題機率高出逾一倍，最嚴重者甚至會因心贜病而死亡。

「阻塞性睡眠窒息症」是普遍的睡眠呼吸疾病，患者在睡眠時上呼吸道受阻，導致缺氧。而手術中常用的全身麻醉藥、鎮靜劑和術後止痛藥會抑制呼吸，中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌指，這些措施會加重阻塞性睡眠窒息症的病情，或令患者在手術更易出現心血管併發症。

他提到，過去未有研究探討風險。而為了解實際情況，中大醫學院研究團隊早前與馬來西亞、新加坡、加拿大、新西蘭及本地共8間醫院合作，調查睡眠窒息症與心血管併發症的關聯。

研究追蹤共1,218名45歲或以上、未確診阻塞性睡眠窒息症並即將接受非心贜手術的病人。研究結果發現，近七成患有阻塞性睡眠窒息症，逾一成屬嚴重程度。在手術後30天內，近兩成的病人都出現心血管問題，當中沒有患上睡眠窒息症的病人，心血管問題出現率為14%，但患有嚴重程度睡眠窒息症的病人則為30%，相差逾一倍。