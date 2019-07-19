【星洲港醫】醫生人手規劃　02年香港做錯甚麼、新加坡做對甚麼？

醫生人手不足以應付人口變化，是不少國家和地區都面對的難題，面對香港醫院逼爆，有人羨慕新加坡，希望借鏡當地醫療制度，解決香港當前的問題。 其實新加坡的醫療人手不足問題，有一段時間比香港好不到哪裏去，這個雙城故事的分水嶺是2002年，當年香港因經濟不景及醫生人手過剩為由，削減醫生人手及醫科學額；新加坡則因應移民增加，而放寬引入海外醫生及籌備建新醫學院，在緩解醫生人手緊張方面急起直追。 事隔十多年後，香港醫生人手緊張愈趨尖銳，新加坡則明顯紓緩，而細看公營醫療機構任職的醫生數目。近年新加坡醫界有66%醫生在公立醫院服務，而香港方面則不足一半，到底香港又如何「追落後」？ （《星洲港醫》系列報道四之四）

新加坡政府因為當地人口增長，自2003年起放寬海外醫生到當地服務。(新加坡國立大學醫院宣傳片截圖)

曾經面對醫生人手不足的新加坡，視吸納海外醫生為主要解決方法，利用認可海外院校名單及監督制度，引入外援。在名單內院校畢業的醫生，如獲得新加坡指定醫療機構聘請，不論是否擁專科資格，都可申請有條件註冊在當地行醫，接受二年或四年監督期。倘若他們表現令人滿意，便可獲衞生部轄下的醫藥理事會（簡稱SMC） 考慮批准正式註冊。

據了解，新加坡在1971 年已設立認可院校名單，以免試及監督制度引入海外醫生，早期有73 間海外院校，至1993年增至176間的高位，及後又因擔心醫生供應過剩減至24 間，多年來一直都按實際需要彈性調整。而2002年底，新加坡醫藥理事會年報指出，政府留意到九十年代起移民增加、人口增長，醫療需求會上升，要求醫藥理事會制定更多符合資格的院校加入免試名單，結果認可院校數目復增至71間，至2009年進一步增至158間。

事實上，2002年，是香港和新加坡醫療發展的一個重要分水嶺。在十多年前，新加坡及香港的醫生人比例，原來非常接近，但現時新加坡的人手緊張情況已紓緩，而公營醫生的比例，新加坡都較香港理想。

在2002年底，新加坡有6029名正式註冊或有條件註冊醫生，醫生對人口比例是1:690。香港方面，截至2002年底有10,731名醫生，按當年人口計算，醫生與人口比例是1:628。

新加坡醫生受訓地分類。（香港01製圖）

來到2017年底，新加坡已有13,944名醫生，包括正式註冊、有條件註冊、臨時註冊、暫時註冊的醫生，醫生與人口比例是1:419。該批醫生當中，8,606 人是非專科醫生，5,338 人是專科醫生。在公營醫療機構行醫的有9,251名醫生，佔整體醫生的66%。

香港在同年則有14,290 名醫生，醫生與人口比例是1:519，較新加坡較遜色。根據香港醫管局2016/17年年報，連同駐院實習醫生在內，共有6,164名醫生。至於衞生署的醫生佔整體3%，即400多人。按此推算，公營醫療機構的醫生人數，佔全港註冊醫生不足一半。

為什麼香港醫生與人口比例，會被新加坡比下去呢？海外醫生來港執要，需要考取執業資格試，才能在港自由執業，若以「有限度註冊方式」聘請在公院服務的，亦因工作環境欠理想、事業發展前景有限，而少人問津，對紓緩人手緊張杯水車薪。

↓↓↓兩圖看清 新加坡免試引入海外醫生方法及數量↓↓↓

因此，本港醫生人手新血來源，主要依賴本地培訓，但速度趕不上需求（見下圖）。翻查資料，在新加坡為紓緩醫生人手緊張到處「招兵買馬」之際，2000年起港府錄得財政赤字，遂減少公立醫院醫護人手，醫管局自2002年底推出「自願提早退休計劃」，即俗稱的「肥雞餐」削減人手減省開支。而醫科生學額亦要削減，由原本約330個，由2002/03年度起減至250 個，相隔7年，即2009/10 年度才逐步增加學額至320個，2012/13年度加至420個，至2016/17年加至470個學額。在2019/20年起，醫科生學額增至530個，料於2024/25年度畢業。

香港主要靠本地醫學院增加學額以增加人手，另一邊廂新加坡原本只有一間醫學院，即新加坡國立大學（NUS）楊潞齡醫學院。政府因應本地培訓人數不足，故此除引入海外醫生外，亦籌建新醫學院以培訓醫學人才，分別在2005年成立新加坡國立大學與美國杜克大學（Duke-NUS）合辦醫學研究生院，及2013 年新建南洋理工大學（NTU）李光前醫學院，開始取錄醫科學士。目前，新加坡已有三間醫學院。

香港回歸後，海外受訓醫生回港執業必須考執業試，故此1997年後海外醫生人數銳減，主要依賴本地兩間大學醫學院提供醫生新血。（醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告截圖）

新加坡國立大學(NUS)醫學院是最歷史悠久的醫學院。（NUS網頁截圖）

三所院校當中，NUS楊潞齡醫學院的學額較多，有約300人，至於Duke-NUS、NTU分別自2011年及2018年有首屆畢業生，各有數十人，而NTU 目標是每年培訓150 名或以上醫科生。至2018 年開始，三間醫學院每年收生合共達500人，這批醫生最快在2023年畢業。

此意味，未來數年，香港和新加坡，各自的本地培訓醫生數目將追貼，新加坡在2023年將有500名醫科生畢業，香港則在2024/25年度起有530名新醫生畢業。不過，若計算人口變化等因素後，政府在2017年公布的《醫護人力規劃和專業發展策略檢討》中推算，到了2030年，全港仍會欠缺超過1,007名醫生，在最壞的情況下，醫生人手短缺更可能達1,575名。