高鐵開通搶生意　營運26年佛山往來紅磡直通車今「壽終正寢」

因應高鐵香港段去年9月開通，直通車乘客銳減，列車服務有所調整，其中香港往來佛山的直通車今(9日)最後一日營運，意味營運26年的服務路線正式畫上句號，「壽終正寢」。與此同時，港鐵早前宣布將於明日起提升來往西九龍站及內地的鐵路服務，並新增佛山站點，車程僅需80分鐘，較原有直通車快逾倍，票價介乎257港元至770港元不等。

港鐵宣布將於明日（10日）起提升來往西九龍站及內地的鐵路服務，並新增佛山站點。（資料圖片）

佛山—香港红磡Z806次直通車營運26年，惟隨著高鐵開通，及內地實施全國鐵路新運行圖，明日起新增佛山站點直達香港西九龍站，並取代原有佛九直通車。而最後一班由佛山前往紅磡的直通車，已於今日下午4時10分開出，據網上討論區hkitalk.net所指，該列車共載有12名於佛山上車乘客，據車程表顯示，列車將於今晚約7時半抵達紅磡站，隨後即結束營運。此後，現時每日一班由紅磡前往佛山的直通車，將改以廣州東站為終點站。

西九往佛山高鐵票價257元起

港鐵早前宣布，高鐵香港段將由明日起，提升來往西九龍站及內地的鐵路服務。長途列車將由現時每日開出13對增加至17對，令高鐵連接的所有站點，將由現時的44個增加至58個。 新增的14個站點，包括佛山，票價由257港元至770港元不等，小童半價，車程需時80分鐘，較原有直通車約3小時，大幅縮減時間。

新站點亦包括重慶、南寧、汕頭、天津、肇慶等，都是廣受歡迎的旅遊景點。



據港鐵明天（10日）起生效的車費表，佛山來往西九站票價介乎257元至770元不等。（港鐵官網截圖）

東鐵將加密班次

另外，港鐵早前亦指，由於東鐵與直通車共用路軌，明日起東鐵在平日早上8時至9時將加開一班由羅湖站至紅磡站南行列車，及兩班由紅磡站分別開往羅湖站及落馬洲站的北行列車。有關安排令東鐵乘客於平日早上繁忙時段的平均候車時間縮短4%至10%。