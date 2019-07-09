【校園天地】弘立書院IB「榜眼」赴劍橋讀地理：氣候暖化迫在眉睫

弘立書院IB「榜眼」歐曉樂（Charlotte Griffin）是中英混血兒，她對考獲44分感到喜出望外。這個暑假她到英國探親，在放榜的前一晚，她在英國與祖母及表兄弟姐妹一起晚飯，希望讓自己不會想著成績和變得太焦慮。

她將會入讀劍橋大學地理系，「我認為地理科是應對現時全球問題最為相關的科目。舉例說，氣候暖化已經迫在眉睫，這問題需要跨專科而具備地理角度去審視人類與地球的互動。」對於未來的事業方向，Charlotte坦言尚需時間思索，「我仍在思考大學畢業後所希望追求的目標，但相信地理科可以讓我發展多方面的事業選擇。」

對於預備IB考試，Charlotte認為心理上的預備更為重要：「預備IB考試最困難的是要嘗試恰當地看待這考試，不要變得過度緊張。」所以她特別重視讀書與日常生活的平衡，在應付考試期間，她仍然會預留時間，給自己做運動或作其他活動來減壓。「我喜歡與家人及朋友相聚，跳舞，運動或看運動比賽。」

Charlotte在考試前已獲得劍橋大學的有條件取錄，這個對於她既是動力也是壓力，「我曾經因為劍橋大學的特訂條件感到緊張，但也有信心成績會達到自己的期望。」最終成績超出她的預期，「自己感到高興，我的家人也因我盡力而為感到欣慰。」暑假正好享受與家人一起，「我們吃了許多雪條，並去看我弟弟有份參與的一個國際足球比賽。」

她特別感謝弘立書院師長的教導，「學校給予我莫大的支持與鼓勵，師生關係緊密，我曾經被老師與身邊的同學所啟發，包括我的師弟師妹。」

（內容由弘立書院提供）

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