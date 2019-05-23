【校園天地】弘立書院：欣賞崑曲之美　與上海崑劇團體驗崑曲藝術

學習欣賞藝術，對每個學生的成長來説都是不可或缺的一環。早前著名的上海崑劇團趁來港參與西九文化區劇曲中心的演期，親赴弘立書院與近50名中學生分享崑曲的藝術，如誇 張 的 面 部 表 情 和抬 眉 、 睜 眼 、 拂 袖 、蹬腿等基本功架，又即席演唱崑曲，過程別開生面，讓同學有機會親身接觸傳統崑曲藝術，獲益良多。崑劇已被聯合國教科文組織，列為首批人類口頭和非物質遺產代表作。

「台上一分鐘，台下十年功」，上海崑劇團是被喻為國寶級的崑劇藝術代表，他們這次應弘立書院的邀請，為學校「書院項目」中國古代經典的八年級或以上的學生來一場工作坊「崑曲之美：上海崑劇團崑曲藝術講座與演示」。上海崑劇團團長谷好好，以輕鬆幽默的手法教授學生欣賞崑曲之美；三位年輕演員包括張頲、闞鑫和倪徐浩，則分別演唱《牡丹亭．驚夢》的「山桃紅」及以「醉拳」大耍「十八羅漢拳」。他們更邀請八年級的張天恩及七年級的章鼎承同學登場「踏台板」，試演一小段「山桃紅」。

兩位同學分別飾演杜麗娘和柳夢梅，在演員張頲和倪徐浩的指導下，學習做手、面部表情、走路姿態等。章鼎承飾演的「活潑版柳夢梅」更逗得全場大笑；張天恩飾演的「少女杜麗娘」則由學習蘭花手開始，由羞澀到慢慢熟習其角色溫婉的神髓。

章鼎承說，小時候他跟祖父母看過崑劇，當時年紀小不太看得懂，這次的工作坊讓他開始懂得欣賞崑曲。「演員的步速，走多快、多慢，如何站立，面部表情如何，都有技巧，不是隨意的。」

弘立書院中國語文及文化總監高小剛博士指出，弘立書院中國文化中心在課程外給學生舉行增潤活動如崑劇、粵劇等表演，提升學生對中國文化的認識，願景是培養出具雙語、雙文化的人才。

高博士指出，看到藝術家站在眼前表演，可以打破很多偏見。「例如我們會形容一個演員『渾身是戲』，當學生近距離觀察時，就馬上明白演員的一個眼神、一舉手、一投足都有意義，真正領略『渾身是戲』的意思。」他也補充，這類體驗活動對於一些接觸網上資訊長大的孩子而言，可以帶來更深刻的體會，讓他們對世界有更真實的理解。

團長谷好好向同學介紹崑劇的歷史及解釋「旦、生、淨、末、丑」不同角色的分別及演繹方式。她更與同學分享年幼時學習崑劇的點滴：「當年早上六時便要起牀，一直練習至晚上九時才可以放學，休息時間很少，即使肌肉、筋骨受傷，也只是小病。雖然每個學習者都承受不同程度的損傷，但仍無損對崑劇的熱愛，並寄語同學要有「勤學苦練」的精神：「對自己選擇的職業有奉獻之心。」

谷好好更指出，崑劇講求唯美，每個動作都可訓練欣賞者的想像力：「例如劇中有騎馬場面，演員總不會把馬匹牽上台，所以只會做一些模仿騎馬的動作，觀眾可通過想像力明白劇情。」

（內容由弘立書院提供）

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