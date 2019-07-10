【電子支付】WeChat可交中電電費　Alipay涵蓋中電港燈可自動轉帳

騰訊的旗下流動支付平台WeChat Pay HK指出，由即日起，用戶只要在錢包內綁定中電帳戶後，便能在手機查閱帳單到期日及應繳金額，同時可透過WeChat Pay HK繳交電費。而對手AlipayHK，原本可交港燈電費，近日亦新增與中電合作。無論用WeChat Pay HK或AlipayHK交電費，都當作網上信用卡消費，市民可以藉此儲積分或飛行里數。

WeChat Pay HK與中電合作，於錢包內新增「繳交電費」功能。只要輸入中電的帳戶號碼及註冊客戶姓名，便能綁定帳戶，可查詢帳單並繳費。添加成功後，下次可再查詢帳單及繳費時，便毋需再輸入資料。

同時，用戶亦能關注「生活繳費HK」官方帳號，點擊功能表的「繳交電費」，再輸入中電帳戶號碼和註冊客戶姓名，便可查詢帳單並繳費。

可代人繳交電費

在帳單發出日以及帳單到期日前3天，WeChat Pay HK可透過「生活繳費HK」官方帳號推送繳費提醒。同時，用戶亦可代他人繳交電費，每個用戶最多可新增10個中電帳戶號碼。

用戶繳費成功後，可點選「生成電子回單」後可獲電子收據，亦可在「繳費記錄」中查看繳費詳情。

推廣期內可領取20元現金券

WeChat Pay HK又指，由本月15日至10月15日期間，WeChat Pay HK用戶更可免費領取一張20元的電子現金券，在首次繳交電費滿50元時自動扣除。優惠先到先得。

AlipayHK可自動轉帳 完勝對手

不過Wechat Pay HK的對手，阿里巴巴旗下的AlipayHK，就可以繳交中電、港燈、煤氣三間公共事業收費，更可連結帳單並選擇啟用自動付款服務，每期即可以自動付款，讓用戶能省卻心力，牢記生活中更值得被記住的重要事情。

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示：「AlipayHK希望透過推出自動付款功能，進一步為市民帶來方便的生活。用戶不再需要惦記各種生活雜費的到期日，有AlipayHK就可以輕鬆管理繳費事宜。未來AlipayHK將會與更多公用事業機構合作，提供更多不同又方便市民的服務。」