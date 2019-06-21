【中午收市】港股今早偏軟　失守28500點　中電盈警曾插5%

港股經過連續3日升勢，今早大市走勢明顯轉弱，高開31點後便掉頭向下，並且失守28500點。今早表現最差的藍籌股，為昨日收市後發出盈警的中電控股（0002），跌幅曾逾5%。

恒生指數中午收市報28476點，跌73點；國企指數中午收市報10925點，升2點。

中電盈警的消息對投資者信心造成打擊，低開逾5%，最低見85.3元，曾遭到多間大行下調目標價。中午午收市報86.2元，跌4.5%。

莎莎及維他奶均大跌逾7%

至於被譽為港產股王的維他奶國際（0345），全年業績公布後遭到滙豐下調目標價至40元，股價今早曾大跌逾一成，中午收市報39.45元，跌7.3%。

昨日已公布全年業績的莎莎國際（0178），遭到摩根大通下調目標價至2.5元，今早低見2.23元，中午收市報2.24元，跌7.1%。其他內需及消費股方面，今早股價曾出現異動的恒安國際（1044），曾低見55元，為1個月新低，中午收市報57.15元，跌1.9%。

銀行股方面，摩根士丹利將三間銀行目標價及評級下調。三間被降價的銀行分別為滙豐控股（0005）﹑恒生銀行（0011）及中銀香港（2388），受到有關消息拖累，恒生失守200元，中銀跌2.1%，中午收市報30.55元。

金價持續上揚，金礦股再上一層樓，招金礦業（1818）升3.1%。