廉署委員會：去年接獲11宗對廉署或廉署人員投訴　涉22項指控

廉政公署事宜投訴委員會發表2018年年報，指出去年共接獲11宗對廉署或廉署人員的投訴，相較前年下跌13宗。11宗投訴共涉及22項指控，包括廉署人員行為不當、疏忽職守、濫用權力，以及廉署的工作程序有不足之處。 委員會在去年審議共17宗涉及88項指控的投訴，當中4宗投訴涉及的5項指控證明屬實或部分屬實，共涉及5名廉署人員，有關上級人員分別向當中2人作出口頭警告、3人作出訓示。

根據廉政公署事宜投訴委員會年報，委員會於去年接獲11宗對廉署或廉署人員的投訴，投訴共涉及22項指控。（資料圖片）

根據廉政公署事宜投訴委員會年報，委員會於去年接獲11宗對廉署或廉署人員的投訴，投訴共涉及22項指控。另外，委員會在去年亦接獲就前年一項投訴，新增的指控，令去年總指控增加至23項。年報指，委員會於去年受理的指控，30％涉及廉署人員行為不當、57％疏忽職守、4％濫用權力，以及9％涉廉署的工作程序有不足之處。

年報指，廉署已安排多場簡報會，並優化前線人員的培訓課程，使他們可提高警覺性、提升技巧及增長見識，從而更妥善地回答市民查詢、處理舉報者和疑犯的要求，以及處理搜查行動中檢獲的物品。由去年起，新聘人員和新派駐廉署舉報中心人員的入職╱預備課程亦已加入新單元，加強訓練情緒管理和有效的人際溝通技巧。

其中有個案涉一名曾受到廉署調查後，因而被定罪判監的位更新人士，在舉報懷疑貪污活動過程中，稱受到一名調查主任無禮對待，歧視，並把她儼如疑犯看待，最終針對該調查主任的指控證明屬實。（資料圖片）

冒犯、不專業對待更新人士舉報

其中有個案涉一名曾受到廉署調查後，因而被定罪判監後出獄的更新人士，在舉報懷疑貪污活動過程中，稱受到一名調查主任無禮對待、歧視，並把她儼如疑犯看待。俗稱L組的內部調查及監察組會見期間，該名調查主任否認指控，而有份參與案件的助理調查主任在接受L組會見時，大致上確證投訴人對事發經過的描述。

最終針對該調查主任的指控證明屬實，調查發現該調查主任在會見期間言辭不友善、冒犯而且不專業。由於廉署的內部專業守則規定，廉署人員須待市民以禮及予以尊重，不應有詆毀或嘲弄的態度或行為。該調查主任未有遵守相關守則。委員會通過有關評估，並同意應就廉署人員應有的專業水平，以及他們在與市民接觸時須嚴守內部專業守則，向該調查主任作出口頭警告。

另一個案指，一名調查主任和助理調查主任就一宗貪污舉報會見投訴人，雙方同意廉署人員在擬備的證人供詞後，於下次會見時供投訴人細閱，惟事件不了了知，最終針對調查主任的指控證明屬實，對助理調查主任的指控則不成立。（資料圖片）

調查主任混淆兩宗個案

另一個案指，一名調查主任和助理調查主任就一宗貪污舉報會見投訴人，雙方同意廉署人員在擬備的證人供詞後，於下次會見時供投訴人細閱，惟事件不了了知。至貪污舉報3個月後，投訴人直接被告知調查結果，期間卻未曾閱覽過其證人供詞，貪污舉報亦在欠缺其證人供詞下完結，故投訴人向兩名廉署人員作出投訴。

俗稱L組的內部調查及監察組，及後會見該明調查主任和助理調查主任，調查主任表示他混淆涉事個案與另一宗個案，不慎誤以為投訴人拒絕作出證人供詞，之後亦向其下屬，即涉事助理調查主任表示投訴人拒絕作出證人供詞，其後個案未有再獲跟進。最終針對調查主任的指控證明屬實，對助理調查主任的指控則不成立。