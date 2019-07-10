魚翅禁運令現漏洞　兩船公司將產品送港落地後　始發現屬魚翅

為保護魚類棲息地和鯊魚數量，不少貨運公司都承諾禁運魚翅及相關副產品，但竟然存在漏洞。路透社今日（10日）報道，有兩間已落實禁運魚翅的船公司基於報關漏洞，誤將一個40英呎大，報稱是「魚產品」（fish products）的貨櫃從尼加拉瓜運抵香港，抵港後始發現是載有魚翅。

兩間船公司基於報關漏洞，誤將魚翅運抵香港。（資料圖片）

路透社報道，涉事的貨櫃先於今年3月由位於南美洲的尼加拉瓜發貨，經船公司「日本公司海洋網聯船務」 （ONE）運往墨西哥曼薩尼約，再由「地中海航運公司」 （MSC）運抵香港。貨運於4月抵港時，國際保育組織OceansAsia留意到有卸貨時有袋裝魚翅，於是向路透社揭發事件。

船公司：貨櫃涉誤報

涉事的兩間船公司代表都承認有關貨運紀錄，但稱有關貨品報關時，未有寫明是魚翅。ONE的新加坡代表更指，有關貨品是以魚產品報關；MSC代表就指，涉事貨櫃屬誤報（misdeclared）。

香港現時是世界最大魚翅貿易中心，佔全球貿易量約一半，單計2017年魚翅進口量約5,000噸。為針對全球魚翅貿易，國泰航空、中遠（COSCO）、東方海外（OOCL）等國際貨運公司都承諾禁運魚翅，ONE和MSC亦有此政策。

雖然是次貨運未有違法，但已與船公司的政策相違背，並凸顯報關制度有漏洞。