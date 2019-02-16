【向魚翅說不】香港護鯊會街頭派對　倡保護瀕危物種

每到農曆新年，不少港人認為是大魚大肉的佳節，餐桌上的菜式不是魚翅就是燕窩，或各式各樣的名貴佳餚。然而，香港護鯊會卻告訴大家一個殘酷的事實，香港是全球最大的魚翅貿易城市，單計2017年魚翅進口量約5,000噸，佔全球貿易量的一半。香港護鯊會藉著今年春節，向港人宣傳保護鯊魚及停止進食魚翅的信息。

香港護鯊會的教育總監Andrea Richey表示，西營盤很多中式酒樓及海味舖，希望透過是次活動支持西營盤社區，呼籲大家停止進食魚翅。活動於2019年2月17日（星期日）下午四時至七時在西營盤的Local Hood舉辦，屆時有多個有關鯊魚的遊戲、籌款活動及鯊魚玩具供小朋友玩耍。

西營盤有很多中式酒樓及海味舖，香港護鯊會希望透過活動向港人宣傳「對魚翅說不」的信息。（Andrea Richey 提供）

早前有研究顯示，香港市面有高達76種魚翅，其中近三分一屬瀕危威脅物種。Andrea表示，中國人傳統過節喜歡大魚大肉，他們透過食魚翅來展示「面子」及財富。她呼籲港人避免選擇瀕危絕種的食物種類，建議選擇以植物為主及符合可持續發展的食材。

Andrea經常到訪不同學校，向學生宣揚保護鯊魚的責任及信息，她表示，「孩子是我們的將來」，希望改變人們吃魚翅的習慣。（Andrea Richey 提供）

作為教育總監，Andrea去年曾向超過6,000位學生宣傳保護鯊魚的信息，「深信大家對於吃魚翅這個習慣需要改變，從態度上作出改變。」

香港護鯊會將於2月17日於西營盤舉辦新春街頭派對，宣傳保護鯊魚及停止進食魚翅。（Hong Kong Shark Foundation 香港護鯊會 Facebook 專頁）

香港護鯊會新春街頭派對

時間：2019年2月17日（星期日）4-7PM

地點：西營盤第一街8號5樓 Local Hood