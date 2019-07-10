跑馬地寶血幼稚園、石圍角小學爆腸胃炎　52人受影響、2學童留醫

衞生防護中心今日（10日）公布兩間學校爆發急性腸胃炎，其中位於跑馬地的寶血幼稚園，19名學童及兩名職員自7月7日起陸續出現嘔吐及腹瀉，全部入無需入院情況穩定；另一宗則涉及荃灣的香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學，共31名學童自7月8日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒，其中1男1女7歲學童至今仍留醫，全部病人情況穩定，兩間學校暫時毋須停課。

衞生防護中心指，位於跑馬地冬青道9號的寶血幼稚園爆發急性腸胃炎，涉及學童共6男13女，年齡介乎3至5歲，分別來自K1及K3級別，以及兩名職員。他們自7月7日起陸續出現嘔吐及腹瀉。其中19人向私家醫生求醫，另外兩人在私家醫院求醫，毋須入院，情況穩定。

而位於荃灣石圍角邨的香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學同樣爆發急性腸胃炎，涉及學生共12男19女，年齡介乎6歲至13歲，來自小一、三、四、五及六年級。他們自7月8日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒。當中22人已求醫，分別有17人向私家醫生求醫、1人前往普通科門診、2人前往仁濟醫院急症室，另有1名7歲男童及1名7歲女童分別在荃灣港安醫院及瑪嘉烈醫院求診，兩人需入院並留醫至今，所有病人情況一直穩定。

衞生防護中心透露，兩間學校的衞生情況為「滿意」，暫時毋須停課，中心已派員到學校視察，並向校方建議所需的預防措施，並繼續調查個案。