養和東區醫療中心及癌症中心投入服務　配備亞洲獨有醫癌儀器

癌症是本港的頭號殺手，令不少人聞癌色變。但隨着醫療技術不斷進步，癌症不再是不治之症。養和醫療集團新設養和東區醫療中心及養和癌症中心在今日（11日）正式投入服務。癌症專科中心將提供一站式尖端癌症診斷及治療，配備多部先進醫療設備，包括亞洲獨有「磁力共振模擬器」（MR Simulator）以及「磁力共振導航放射治療機」（MR Linac）。 中心同時亦提供服務社區的家庭醫學及基層醫療（門診服務），未來亦會提供24小時的服務，以便紓緩東區醫院的負荷；另外，中心最快在今年底亦會提供體格健康檢查服務。

養和醫療集團新設養和東區醫療中心及養和癌症中心今日（11日）正式投入服務。（袁澍攝）

養和醫療集團營運總監、養和醫院經理（行政）李維文表示，養和癌症中心提供一站式尖端癌症診斷及治療，涵蓋放射治療、化療、免疫治療及標靶治療等綜合服務。他相信癌症不再是絕症，是可以治療的慢性病。

養和癌症中心配備全方位診斷及治療儀器，包括全亞洲首台「磁力共振導航放射治療機」、香港獨有的「磁力共振模擬器」，以及最新型號的螺旋放射治療系統等，為癌症病人提供所有主要的癌症治療方法。

陳煥堂表示，養和家庭醫學及醫療中心的門診診金與養和醫院一樣，另加藥費。（袁澍攝） 「磁力共振導航放射治療機」將磁力共振及直線加速器結合於一身，更清晰準確清晰顯示腫瘤及軟組織位置，減少副作用，並縮短治療時間。在過往，腫瘤科專科醫生需要利用磁力共振掃描（MRI）勾畫腫瘤形狀，再配合顯影劑（CT）為腫瘤定位及規劃治療範圍，而「磁力共振導航放射治療機」可以將兩者合二為一，將造影變形的情況減至最低。目前，全港只有兩部磁力共振模擬系統，兩部都在養和癌症中心之內。

全亞洲首台的磁力共振導航放射治療機（MR Linac）。（受訪者提供）

公立醫院轉介病人照磁力共振及電腦掃描享7折



根據政府規劃署的推算，港島東區的長者比例將在2024年升至28.2%，達到全港長者比例之首，醫療服務需求不斷加大。養和東區醫療中心亦提供家庭醫學及基層醫療服務，從6月底已經開始運行。中心營運總監劉楚釗表示中心會向公立醫院轉介過來接受磁力共振的病人，提供七折優惠，以擔當公司合作及分流的角色。

養和醫院副院長陳煥堂表示，養和家庭醫學及醫療中心的門診診金與養和醫院一樣，另加藥費，收費與其他私人門診相若，且接受長者醫療券。

談及癌症的治療費用，陳表示，雖然養和購置了許多先進儀器，除了治療病人之外，亦有科研用途，且癌症的治療費用並不會因為設備而加價。

新一代螺旋放射治療系統Radixact X9。（受訪者提供）