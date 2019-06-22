國家衛健委：抗癌藥入選首批鼓勵仿製藥建議清單

國家衛生健康委官網近期公示第一批鼓勵仿製藥品目錄建議清單，進入清單的有34種藥品，包括兒童白血病常用藥巰嘌呤、抗癌藥甲氨蝶呤片、艾滋病用藥利匹韋林（Rilpivirine）等。

國家衛生健康委聯合科技部、工業和信息化部、國家藥監局、知識產權局等部門組織專家對國內專利到期和專利即將到期尚沒有提出註冊申請、臨床供應短缺以及企業主動申報的藥品進行遴選論證，提出了《第一批鼓勵仿製藥品目錄建議清單》，公示期為5個工作日。

仿製藥是指專利藥品在專利保護期結束後，不擁有該專利的藥企仿製的替代藥品。仿製藥與原研藥具有相同的活性成分、劑型、給藥途徑和治療作用。很多原研藥價格昂貴，重症患者無力負擔，價格便宜很多的仿製藥成了他們的救命稻草。

去年，兩個關於保障仿製藥供應的重要檔相繼發布，一個是國務院辦公廳的《關於改革完善仿製藥供應保障及使用政策的意見》，明確了鼓勵仿製藥的藥品範圍：臨床必需、療效確切、供應短缺的藥品。此外，鼓勵仿製重大傳染病防治和罕見病治療所需藥品、處置突發公共衛生事件所需藥品、兒童使用藥品以及專利到期前一年尚沒有提出註冊申請的藥品。

另一個重要檔是國家衛生健康委等12部門發佈的《關於印發加快落實仿製藥供應保障及使用政策工作方案的通知》，其中提出，要及時發布鼓勵仿製的藥品目錄。

（北京青年報）