警員姦醉娃成孕囚5年半　原審官未就招認情況作指引　裁上訴得直

曾獲「銀雞獎」的警員涉於3年前，趁相識僅一周的女網友醉酒，把對方帶到時鐘酒店強姦，並令她成孕。警員經審訊後被裁定強姦罪成，遭判囚5年半。他不服提出上訴，上訴庭今(11日)頒下判詞，指原審法官未有引導陪審團，考慮警員在案發後的「招認」，是否女網友壓迫下作出。上訴庭認為他的定罪不穩妥，遂撤銷其定罪。而律政司若申請重審，需在14天內提出申請。

上訴人李偉嘉獲裁上訴得直，獲撤強姦罪名。（資料圖片）

上訴人李偉嘉，被控於2016年6月19日在九龍塘一間時鐘酒店內強姦女事主。

事主曾偷錄李說知錯

控方在原審時把上訴人和事主的WhatsApp對話紀錄，以及事主偷錄兩人在報案前的對話紀錄呈堂。該些內容顯示，事主指控上訴人強姦後，上訴人稱：「對唔住」、「我知錯啦」等。

代表李的律師陳詞時質疑，該錄音對話不構成招認，而且其內容對李造成的偏見較舉證價值高，不應獲准呈堂。

指原審法官未充分分析

律師又指，原審法官就該些短訊和錄音對話紀錄指引陪審團時，沒有充分分析內容。

上訴庭在判詞中指，根據兩者的內容，李面對事主指控他強姦時，曾多次表示知錯和歉意，並要求對方原諒。法庭認為，它們極具舉證價值，不認同李所指，不應接納錄音為證據的說法。

李可能怕事主報警才招認

惟上訴庭同時指出，根據錄音的內容，李可能是因為害怕事主報警，而承認指控，以圖說服對話不要報警或銷案。而原審法官亦明顯認為，李作出的招認可能是要避免事主報警，而迎合對方。同時，事主的做法可以構成壓迫行為。

未著陪審團考慮李是否受壓迫

然而，原審法官引導陪審團時，僅要求他們考慮李在對話中的招認是否真確。若陪團審不能肯定內容是真確，必須將這些招認棄之不理。上訴庭認為，原審法官應直接向陪審團表明，如他們認為李的招認，是或可能是受壓迫所引致，他們就必須摒棄有關的招認。

上訴庭指出，李的定罪並不穩妥，因此撤銷其定罪。

案件編號：CACC42/2018