BB車安全帶未能繫穩　海關檢控罰6.6萬　另有玩具沙鏟易引致窒息

暑假將至，海關提醒家長為子女選購玩具時切記留意產品安全。海關今年首6個月共接獲37宗有關產品安全的舉報，較去年同期下跌35%，當中兒童產品及玩具佔16宗。海關消費者保障科首席貿易管制主任陳國基提醒市民選購時，宜參考產品的安全提示和使用方法，應盡量避免購買含有尖角、利邊，或容易令兒童窒息的產品。

海關消費者保障科首席貿易管制主任陳國基表示，嬰兒手推車未能通過多項安全測試。（張美華攝）

陳國基表示，海關今年檢控鰂魚涌一間連鎖百貨公司，因其出售的一款沙鏟玩具面積較大，能夠覆蓋兒童的口鼻，有機會令兒童窒息，違反玩具安全標準規定，今年6月被海關罰款1.3萬元。

一款嬰兒手推車安全帶未能繫穩嬰孩

另一宗個案則涉及鰂魚涌另一間連鎖百貨公司，出售一款不安全的嬰兒手推車，該款手推車未能通過多項安全測試，海關人員主要發現其安全帶過高，未能安全繫穩嬰孩，兒童容易從安全帶滑出。

陳國基亦指出，手推車的前後輪亦未能以一個步驟作出同時鎖定，手推車亦未有按法例規定，列出雙語標示；有關百貨公司於去年12月被判罰款6.6萬元，23輛總值7.94萬元的手推車全數被海關充公。

有玩具木琴所發出聲音分貝過高，不符合安全標準，可能造成兒童聽覺受損。（張美華攝）

其他已檢控個案包括有玩具木琴所發出聲音分貝過高，不符合安全標準，可能造成兒童聽覺受損；有零售商店出售欠缺電池裝置資料的塑膠燈籠，違反安全規定；亦有兒童泳衣不合乎國家標準，其泳衣設計含有鬆脫的繫帶，有機會纏繞兒童頸部。海關提醒，部分玩具組件可能過大，容易被小童蓋面引致窒息。

根據《玩具及兒童產品安全條例》，進口、製造或供應本地使用的玩具須符合指定的安全標準，玩具產品必須有中英文警示或警告，亦須列出製造商、進口商或供應商全名，並限制產品塑化劑含量。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年。