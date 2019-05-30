內地環保組織檢測網購小黃鴨玩具　75%塑化劑超標可致兒童性早熟

周六（6月1日）就是兒童節，內地有環保組織進行調查，發現三大網購平台淘寶、拼多多、京東，所售賣的塑膠玩具問題多多，塑化劑含量超標，強制性產品認證資料亦不足。

中國綠發會與無毒先鋒共同發起「電商平台塑膠玩具化學品安全情況調查發布會」。負責人溫瑞環表示，今次的調查目標是小黃鴨類玩具。很多家長會在為孩子洗澡時，放在水中讓孩子玩耍。但在三大網購平台買回來的12款小黃鴨玩具，塑化劑送檢結果顯示共有9款不合格，三大網購平台各有3款，不合格率達75%。

抽查三大網購平台上所售類的小黃鴨玩具後，發現有高達75%塑化劑含量超標。（網上圖片）

此外，三大網購平台上的強制性產品認證資料的網頁公開率亦分別只有65%、67%及19%，總體上則為50%，且真實性和有效性方面有問題。

溫瑞環指，小黃鴨類玩具被驗出塑化劑超標是大問題，其遇到熱水或沐浴液等油性物質時，極容易會令塑化劑釋放，加上孩子身體較為敏感，又喜歡用嘴咬玩具，「毒玩具」可能會帶來嚴重健康風險。事實上，曾經有10位家長在網上購買10款塑膠玩具，委托送檢發現其中7款塑化劑超標，超標範圍高達290倍至417倍。

據了解，塑化劑會毒害人體的肝臟、腎臟器官，尤其是處於發育早期和分化發育敏感階段的兒童和孕婦。研究更表明，塑化劑會影響人體激素系統，可引起兒童性早熟，並對神經發育造成一定的影響，對成年人來說亦會使男性的精子數量減少、運動能力低下、形態異常。

（上游新聞）