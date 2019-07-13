李小龍故居日久失修　數星期內拆卸重建　明年中改作國學教育中心

一代武打巨星李小龍的九龍塘金巴倫道故居，1974年由地產富商余彭年買入，出租作時鐘酒店營運，2008年余計劃向政府捐出物業作李小龍博物館，惟雙方未達成共最終擱置。余四年前去世後立下遺囑，將百億港元遺產全數捐出作慈善用途，包括李小龍的故居，惟期間經歷爭產官司，去年3月才獲法庭頒令遺囑有效。 余彭年慈善信託管理委員會副主席李文龍表示， 基金會去年底原定翻新故居，但工程顧問研究報告顯示，故居長年日久失修，樓宇情況非常差，牆身石屎剝落，鋼筋及橫樑外露，雖然未有即時危機，但為日後安全起見，加上日後龐大的維修費用，故決定重拆興建，料最快2020年中改建為國學教育中心。 一直爭取保留「龍居」的李小龍會得悉噩耗後，在官方FB專頁「泣告」11年來的努力白費。

李小龍故居正在拆卸重建，內有「小心保留」標誌。（張浩維攝）

原計劃翻新 發現結構極度不穩定

余彭年慈善信託管理委員會去年11月計劃將李小龍故居「棲鶴小築」內部翻新，並向外宣稱改作為國學教育中心，但是委員會副主席李文龍接受《香港01》訪問時表示，工程展開不久後，發現樓宇情況有問題，於是委託工程顧問工司作進一步研究。李引述報告指，故居長年日久失修，樓宇情況非常差，牆身石屎剝落，鋼筋及橫樑外露。

他提供的報告摘要指，任何結構改動或加建工程，將會令樓宇非常危險，並會使結構安全及穩定性變得「極度不確定」。李文龍坦言，研究未有判定樓宇有即時危險，原屋復修與重拆興建的費用估計差不多，約為2,000萬元，但長遠而言，前者的維修成本將會較高。

武打影星李小龍不止武功了得，對生活亦有不少哲學值得人學習。（資料圖片）

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僅保留故居窗框及「馬賽克」壁畫 日後僅局部對外開放

由於日後故居會改建為國學教育中心，提供國畫班、小朋友演講班等，李文龍指，基於樓宇安全及成本考量下，決定重拆興建，相信新落成的外貌與舊居差不多，「都係四四方方咁」。至於故居外牆是否清拆重建則尚在研究。

李文龍指，屋宇署已批出拆卸工程申請，工程將會於月內展開，預計最快可於2020年中或下旬完成整個重建項目。現場所見，李的故居外已搭建棚架，大部份窗框被移走，有工人在現場準備拆卸工程。故居圍牆的一幅「馬賽克」磁磚壁畫，暫時獲封起保留。

李文龍指，基金會會保留全部窗框及該幅壁畫，但新屋未必會安裝舊窗框。不少李小龍迷均關注教育中心會否對外開放，李文龍坦言，基於教育中心的安全性，未必會開放予公眾參觀，但圍牆以內、中心以外的地方則不排除可以考慮。

人稱「時鐘酒店大王」、已故地產富商余彭年1974年以85萬買入李小龍故居，出租營運為時鐘酒店，並命名為「羅曼酒店」。2008年，他曾計劃向政府捐出該物業以興建李小龍紀念館，但是經過約兩年商討後，雙方在放寬樓宇面積上未能達成共識，計劃最終於2011年擱置。據了解，時任發展局長林鄭月娥曾認為，李小龍故居不是保育項目，並非該局負責範圍。

曾私下接觸商經局發展局 對故居保育無想法

李文龍透露，去年中曾先後私底下接觸過發展局及商貿及經濟發展局人員，兩局均對李小龍故居的去向沒有太多想法，更曾建議他可以透過類似旅遊發展基金申請資助營運。

李文龍不願透露太多交談的細節，包括曾否建議政府買下物業興建紀念館，他亦否認政府對物業的取態，影響基金會重拆興建的決定。不過，李文龍坦言，「如果政府支持保育工作，我相信大家都樂見其成。始終無可能商業機構去自己保育文物，因為費用可以達到天文數字。」

重溫李小龍「Be Water」金句

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李小龍，是香港的另一個名字，兩者互為相連，雖然他離去近半世紀，但仍然活在每一代香港人的心裏，可哀的是，他唯一在港的故居，我們無法為他保存。 李小龍會FB帖文

李小龍會：從此復建故居夢絕！

李小龍會今日（13日）凌晨得悉要拆「李小龍故居」後，在其官方FB專頁發出題為《復建故居夢絕！哀！》的帖文，指出「李小龍故居將被拆卸，夷為平地，從此復建故居夢絕！」，「十一年來眾人的努力，終告白費！本來，香港會有一處舉世獨有的景點，也終告落空！」