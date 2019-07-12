【麻疹爆發】衞生署推免費疫苗補種　涵蓋三大高危人士　外傭有份

本港今年爆發約80宗麻疹，衞生署衞生防護中心今日（12日）公布，會推出一次性麻疹疫苗補種計劃，醫護人員、機場員工，以及在港工作的外籍家庭傭工，可免費接種疫苗。衞生署將繼續按早前的安排，為醫護人員和機場員工安排接種疫苗，至於在港工作的外籍家庭傭工，衞生署已與相關領事館及組織商討麻疹疫苗的接種安排。

衞生署已與相關領事館及組織商討為外傭接種麻疹疫苗。（資料圖片／鍾偉德攝）

4月向藥廠額外採購 標籤說明為西班牙文

是次補種計劃採用的「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗），屬港府在今年4月向本港其中一間註冊MMR疫苗的供應商－－美國默沙東藥廠額外採購。這批疫苗是在全球麻疹疫苗供應緊張的情況下，在其他市場調配供應給香港市場，雖然由同一製造商以相同原版配方及製成品規格製造（即與默沙東在本港註冊的MMR疫苗無異），但包裝上只有西班牙文的標籤說明。

接種時間表方面，對麻疹未具備免疫力而未曾接種含麻疹疫苗或接種紀錄不明的成人，應接種兩劑疫苗，兩次接種當中至少相隔四周。至於以往曾接種一劑含麻疹疫苗的成人，只需補打一劑疫苗。

衞生署聯絡領事館商討接種安排

衞生署表示，因應今年3月至5月在機場爆發的麻疹，署方已採購額外麻疹疫苗。就醫護人員和機場員工方面，衞生署將繼續按早前應對機場爆發麻疹而設立的機制，與醫管局及機場管理局緊密合作，為對麻疹未具備免疫力的醫護人員和機場員工安排接種麻疹疫苗，是次補種計劃亦涵蓋在私家醫院工作的醫護人員。

至於在港工作的外籍家庭傭工，衞生署已與相關領事館及組織商討麻疹疫苗的接種安排。衞生署預期透過提供一次性的麻疹疫苗接種安排，可進一步提升本港獲世界衞生組織確認為「成功消除麻疹地區」後社區的群體免疫力。