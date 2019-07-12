【逃犯條例】沙田遊行周日舉行 　41條路線需改道改站

反修例遊行遍地開花，後天星期日（14日）將有沙田遊行，警方確認已批出不反對通知書。 運輸署公布沙田當日將實施特別交通及運輸安排，市中心巴士總站、沙田站公共運輸交匯處等將於下午1時起暫停使用，沙田車站圍、排頭街及上禾輋路等亦需臨時封閉；九巴當日亦將有41條路線改道及改站，4條專線小巴及3條巴士路線需暫停服務。署方提醒，港鐵沙田站一帶交通將顯著擠塞，駕駛人士應避免駕車前往，市民亦應提早計劃行程路線。

沙田當日將實施特別交通及運輸安排。(運輸署文件截圖)

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的士站下午約1時起暫停使用

運輸署指，文林路、文禮路、沙田車站圍、排頭街及上禾輋路等多條路段，將由當天下午約1時起臨時封閉；沙田市中心巴士總站、沙田站公共運輸交匯處、位於排頭街的小巴總站，以及分別位於沙田正街（東行）及排頭街的的士站，則同樣由下午約1時起暫停使用。

行經受影響地區的41條巴士線包括40X、48X、72及72A等，及16條專線小巴路線需要臨時改道行走，以及4條專線小巴路線及3條巴士路線需要暫停服務。各有關公共運輸機構將會張貼通告，通知乘客有關安排。

受影響地區內的停車場將會在封路期間暫停使用。運輸署又提醒，在上述特別交通安排實施的地區及其一帶違例停泊的車輛，將被警方拖走而無須事先通知。有關的特別交通及運輸安排詳情已上載運輸署網頁。如有任何查詢，請致電1823。