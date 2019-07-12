【逃犯條例】「光復上水」明舉行　33條巴士及小巴線臨時改道

反修例遊行遍地開花，明天(13日)將有「光復上水」遊行，警方確認已批出不反對通知書。 運輸署提醒，上水區將實施特別交通及運輸安排，包括將有多條巴士及小巴路線需於區內作臨時改道或臨時停駛等；警方則呼籲，市民應避免於遊行期間駕車駛往石湖墟一帶道路，又提醒市民必須遵守香港法律和社會秩序。

「光復上水」行動以反水貨客為主題，將途經藥房林立的石湖墟一帶。（資料圖片）

區內線270及273D停駛

運輸署指，警方明日或會臨時封閉上水石湖墟一帶道路，駕駛人士需聽從現場臨時改道指示。明日下午2至10時，共有21條巴士路線及12條專線小巴路線需於區內作臨時改道，包括70K、73B、73K、77K、273D等巴士路線；另區內穿梭路線270及273D，將會停駛。巴士公司及專線小巴營辦商，亦將會張貼通告，通知乘客臨時改道安排。

此外，明日上午11時至下午8時，包括符興街、巡撫街、新祥街、新豐路、新康街及新成路所有咪錶泊車位將會臨時封閉。運輸署呼籲，市民應提早計劃行程路線，使用替代路線及預留額外的行程時間以免延誤，並留意最新交通消息。市民可致電1823查詢或瀏覽運輸署網頁，獲取有關詳情。

警方則指，遊行將於下午3時半在馬會道北區運動場外籃球場開始，至港鐡上水站A3出口外，預計活動期間，石湖墟一帶的道路非常擠塞，呼籲市民請免駕車前往，並盡量使用公共交通服務。

警方又提醒，公眾人士表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序。如發生任何衝擊事件，切記保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。