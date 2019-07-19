【書展2019】港產科幻片幾絕種　劉偉強：缺新科幻小說難覓好劇本

今年暑假的重頭活動香港書展於周三（17日）揭幕，今年的主題為「科幻小說」。談起「科幻小說」，相信不少香港人都想起著名作家倪匡，不少港產科幻電影，也是由他的小說改編，但近年港產科幻片儼如電影市場的「瀕臨絕種動物」，鮮有新作面世。 在2002年製作《衛斯理藍血人》電影的導演劉偉強接受《香港01》訪問時表示，即使他敢於嘗試挑戰科幻題材，但香港缺乏科幻電影的題材、劇本：「一來製作上的確有難度，你要幻想到50年後，100年後四周環境會係點呢？加上，主要係香港人唔相信我哋會做得好。」 但是，今年初內地推出的科幻電影《流浪地球》於國內大賣，劉指令不少投資者對科幻題材大感興趣，認為「有得做」，相信題材有機會「再翻生」，其實令到電影能夠登場，首要條件仍為「錢」。

曾出產本地科幻電影《衛斯理藍血人》的導演劉偉強坦言，香港觀眾非常精明，推出科幻電影必會跟荷里活的比較，可是本地的製作費問題，兩者.必有差別。（羅君豪攝）

曾拍《衛斯理藍血人》、《拳神》 票房遠遜《無間道》

今年的書展主題為「科幻小說」，對於大眾而言，多年來，在香港「科幻小說」跟著名作家倪匡就如劃上等號，倪匡的江湖地位至今仍無人能代替，而挑戰「科幻」題材的電影導演更是少之有少，其中一位是香港導演會會長劉偉強，他曾推出過最少兩部科幻電影，已經是香港少數會接受「挑戰」的導演：「我十幾年前（推）出過《衛斯理藍血人》同《拳神》，係香港嚟講算多啦！」

他坦言，香港要推出科幻電影有一定難度，「香港人唔相信我哋會做到，製作出嚟都會同荷里活嘅比較差得遠。」的確，同樣出品自劉偉強的電影，2001年推出的《拳神》及2002年的《衛斯理藍血人》，前者有王力宏、馮德倫，後者更由劉德華領銜主演，但票房加起來亦不及同樣於2002年推出，同樣為劉偉強作品、同樣由劉德華主演的警匪片《無間道》。問到是否因藝人劉德華「太獨特」，不符合角色？劉偉強笑說，「佢係靚仔有型，點會唔似衛斯理呢？唔係啦…」

劉偉強說，本地製作的警匪片仍為投資者的「信心保證」之一。（羅君豪攝）

科幻作家買少見少 可選擇的電影藍本不多

劉偉強續說，製作科幻電影，要考慮的細節不少：「你要幻想到50年後，100年後四周環境會係點呢？」簡單如戲內的佈局已是大挑戰，而另一個更大難題，在於科幻作家亦買少見少。

劉偉強曾考慮過再次製作科幻片，但可作選擇的藍本不多，在黑白片年代，有「如來神掌」等經典科幻武俠故事作電影藍本，而較近代的，已要數到早已變成「殿堂級」的倪匡作品：「我當日係有想過將倪匡叔嘅作品逐一嘗試，但只係際遇問題，未成事。」

香港新的科幻小說不多，或許只能放眼內地，現時內地不少人寫下素質較高的科幻小說，今年初內地推出的科幻電影《流浪地球》於國內大賣，正是改編自內地科幻作家劉慈欣的同名小說。劉指《流浪地球》的商業成功，令不少投資者大感興趣，在華語片市場中，科幻電影題材有機會「再翻生」，的確，現時先要拍好手上一部部好電影，加強投資者的信心，「夠籌碼」的便能推出較「個性」的科幻作品，說到底，「錢」是最首要的條件。劉偉強說過，可作嘗試改編內地科幻小說成電影，但這樣說來，已不是原汁原味的「港產」電影了。

2002推出電影《無間道》受全城熱棒，其票房遠遠超越差不多時期推出、同樣為藝人劉德華主演、劉偉強出品的《衛斯理藍血人》。（羅君豪攝）