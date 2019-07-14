【書展2019】「甘比」陳凱韻為子女精選圖書　有一本睇一次喊一次

暑假重頭節目香港書展將於周三（17日）開鑼，不少家長均會到場為年幼子女選購圖書。華置執行董事陳凱韻（甘比）與其丈夫、華置前主席劉鑾雄育有三名年幼子女，作為一名母親的她，亦會親自挑選故事書、和子女一起閱讀，共享天倫之樂。 甘比更和《香港01》記者分享她的揀書心得，作為商界女強人的她，精選的圖書卻充滿對子女的愛護關懷，其中講述母愛的《Love You Forever》最令她深受感動，「每看一次必哭一次」。甘比指，近期社會發生的重大事情，部份家庭的父母親跟子女的關係亦因此變得緊張，若家人可重拾愛護家人的「初心」，不少人的心靈亦可變得堅強。

甘比精選三本兒童讀物《愛心樹》、《Love You Forever》、《吹牛》，寄予子女要明白媽媽永恆的愛及要腳踏實地、保持住一顆真誠善良的心。（受訪者提供相片）

踏入暑假，不少家長都會為年幼子女精選各種各樣的圖書，希望能夠藉此教育小朋友做人道理及美德，而每年一度的暑假重頭節目、香港書展將於周三（17日）開鑼，相信很多家長都會為子女購入「一篋篋」的書籍，滋養子女的心靈。

華置執行董事陳凱韻（甘比）育有三名年幼子女，即使平日要打理華置這個商業王國的生意，但她仍堅持為子女親自選擇圖書，她為《香港01》記者精選三本兒童讀物，包括：《愛心樹》、《Love You Forever》、《吹牛》。

甘比指，選擇這三本，代表希望子女明白媽媽永恆的愛，以及做人要腳踏實地、保持住一顆真誠善良的心等期望。

▼甘比精選三本童書▼

在這三本書之中，甘比說她十分喜歡由大女兒秀樺（Josephine）的英文老師所推薦的的《Love You Forever》，更指「每看一次必哭一次」。她指，這是一本是講述母愛的書，書中的兒子經歷孩童的認知期、少年的反叛期、成年的獨立期，不時令母親十分擔心，但媽媽仍對他不離不棄，甚至當他搬離家獨居，母親仍然偷偷到孩子家唱《I love you forever》給兒子聽。直至她病倒不能下床，孩子則唱這首歌給母親聽，當中的情節很感人，認為是故事中的兒子因充份感受到母愛，再同樣將愛奉獻給自己的孩子，把愛代代傳承下去。

同樣為講述母親的愛的繪本《愛心樹》，亦是甘比的精選圖書。甘比向《香港01》說，繪本顯淺易明，但包含的意義重大。雖然小朋友初接觸時，可能只能理解表面的意思，但當中的意義潛移默化，他們在成長期間就會明白到，圖書中的媽媽對孩子們是無條件的愛及付出，是一本令人感動的書，值得一看再看。

子女生於大富之家，外界誤解他們自小就「要風得風」，但甘比表示，會在小朋友年幼時教導他們不要誇大自己的行為、保持住一顆真誠善良的心。因此她選擇的《吹牛》，就是一本是小朋友的「必修書」，可以令他們明白到世界上的人和事無奇不有、網絡世界又有太多真假難分的資訊，籍書本教導孩子「吹牛」是要不得的行為。

甘比早前於網上分享與家人在復活節假期期間的外遊相片，當中她與丈夫帶了孩子們到倫敦英國及加拿大走走。（甘比ig圖片）（甘比ig圖片）