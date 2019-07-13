【逃犯條例】Tempo紙巾︰堅決擁護一國兩制　未來如常在TVB落廣告

網民早前發起抵制在無綫電視（TVB）賣廣告的產品，繼寶礦力水特撤廣告引起話題，被前特首梁振英及內地傳媒點名批評後，早前表示會「重新檢視宣傳策略」的紙巾品牌Tempo（得寶），今日（13日）在其官方facebook頁面公布，Tempo上半年在中國香港地區的電視廣告投放已於上月中正常結束，並不是臨時決策，對於「若因此導致大家的誤讀」表示衷心歉意，「未來會根據市場行銷策略如常進行香港地區的電視廣告（含TVB）投放」，並指出「堅決擁護『一國兩制』的方針」。 翻查資料，內地傳媒《環球網》昨晚報道指Tempo「響應極端網民」，質疑是「成又一個寶礦力水特」。

紙巾品牌Tempo（得寶）表示︰「未來會根據市場行銷策略如常進行香港地區的電視廣告（含TVB）投放。」（資料圖片）

稱「重新檢視宣傳策略」是指常規流程

就抵制TVB廣告風波，香港上市公司維達旗下的Tempo，曾表示會「重新檢視宣傳策略」，今日在其官方facebook用近二百字回應，指上半年在中國香港地區的電視廣告投放已於2019年6月13日正常結束，並不是臨時決策，解釋所謂「重新檢視宣傳策略」，是指常規的評估流程，「若因此導致大家的誤讀，我們表示衷心的歉意。」

Tempo︰堅決擁護「一國兩制」

Tempo並指出未來將會根據市場行銷策略如常進行香港地區的電視廣告，包括TVB的投放。最後指出，堅決擁護「一國兩制」的方針，與香港各界人士共同維護香港繁榮穩定和諧的局面。

澄清文吸逾2000個「嬲嬲」

該澄清文一刊出後，4小時內引來逾2,700個回應表情符號，超過七成都是「嬲嬲」，熱門留言包括「你唔出聲，件事好快過。無謂做到兩面不是人。」、「此地無銀三百兩。」等，亦有網民稱聲一向是買家，但為事件要「戒用」Tempo，更多留言是介紹其他品牌的紙巾。

說明：謝謝社會各界對Tempo的關注。目前，Tempo上半年在中國香港地區的電視廣告投放已於2019年6月13日正常結束，並不是臨時決策。就此前「重新檢視宣傳策略」的表達，意為公司常規的投放後所推進的評估流程。若因此導致大家的誤讀，我們表示衷心的歉意。未來，我們將會根據市場行銷策略如常進行香港地區的電視廣告（含TVB）投放。感謝社會各界對此事件的關心。我們堅決擁護「一國兩制」的方針，與香港各界人士共同維護香港繁榮穩定和諧的局面。 Tempo Hong Kong

環球網報道指Tempo響應極端網民

內地官媒《環球網》昨晚（12日）報道，Tempo於10日在社交媒體上的「重新檢視宣傳策略」說法，是「響應香港極端網民」，質疑是「成又一個寶礦力水特」，曾向「Tempo Hong Kong」查詢回應。直至今日Tempo發佈澄清文後，《環球網》報道「快訊」指Tempo發聲明道歉。維達亦在微博刊出有關Tempo聲明截圖，獲內地網民支持。