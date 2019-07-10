【逃犯條例】寶礦力發聲明　就昨回應引起不便致歉　網民咁理解

有網民發起抵制廣告商在無綫電視（TVB）落廣告，昨日（9日）網上流傳寶礦力水特香港官方專頁，在Facebook回應網民查詢時，稱因目前社會情況，已由上周起抽起在無綫的廣告，並促請無綫回應公眾關注，獲得不少網民一致讚好，並「入貨」以示支持。 製造寶礦力水特的公司－－香港大塚製藥，昨日一直未有對事件作出正式回應，直至今晚（10日）發聲明，稱「對於7月9日的回應引起不便，真誠致歉」。有網民認為該回應是「跪低」，但也有人認為寶礦力水特抽起在無綫的廣告，目的已經達到。

We sincerely apologize that our reply dated July 9 have led to inconvenience. 寶礦力水特製造商香港大塚製藥回應

網上昨日流傳寶礦力水特回應網民查詢時，承認已抽起無綫電視廣告，並促無綫回應公眾關注。（網上圖片）

網傳昨回應提及上周抽走廣告

有網民質疑無綫新聞就修訂《逃犯條例》的報道偏頗，在網上發起抵制運動。在無綫有落廣告的寶礦力水特，盛傳昨回覆Facebook專頁網民查詢時，提及因應目前社會情況，公司由上周起已抽起在TVB的廣告，預料需要兩周處理；回應中更稱是為了要求無綫回應公眾關注（to urge TVB broadcast station to respond to public concern )

然而，寶礦力水特一直未有正式公開交代事件。至今晚香港大塚製藥，在寶礦力水特FB專頁發聲明，指集團一直「盡力去支持全球人類的健康」，但稱「對於6月9日的回應引起不便，真誠致歉」，不過並無證實或否定抽走在TVB的廣告。

有網民認為是「跪低」

有網民認為，寶礦力水特的聲明如同「跪低」，直言商人信不過；但也有人覺得寶礦力水特只是大玩語言藝術，「如有不便先致歉，不能夠解作為『跪低』。」不少人表示同意，強調只要寶礦力水特一日不在TVB落廣告，也會繼續支持寶礦力水特。