【光復上水】警方清場　斥責示威者有組織　投擲鐵枝及不知名粉末

點光復上水遊行後，爆發衝突，警方在晚上7點45分公告，將會清場。晚上8點05分，警方開始列陣，準備清場。

光復上水示威，有藥房大閘被噴上字句。（梁鵬威攝）

入夜後，上水現場氣氛緊張，有示威者包圍藥房，在藥房大閘噴上字句，又破壞藥房標誌。

警方在晚上7點45分，於facebook發出清場預告，呼籲示威者儘速停止一切違法行為，警方將會採取清場行動，市民如非必要請不要前往該區，並小心自身安全。

現場有人派發港鐵單程車票

記者現場採訪所見，有示威者在現場派發前往粉嶺的港鐵單程票，現場有人表示在晚上8點前散去，並呼籲「不流血、不被捕、一齊走」，又有示威者呼籲，明日參與沙田遊行。

光復上水示威，有示威者拆毀藥房標誌。（張浩維攝）

政府新聞處 晚上8點08分公告

警察即將採取清場行動

警方發現有大批暴力示威者在上水港鐵站附近集結，特別是新運路一帶，現場環境現時非常混亂及危險。

警方觀察到示威者的行為非常有組織，除了大規模派發裝備，亦在現場收集大量鐵枝及其他攻擊性武器，拆毀附近鐵欄，並以水馬鐵欄及其他雜物堵塞道路。

警方強烈譴責示威者主動攻擊警員，包括用鐵枝攻擊警務人員及向警務人員投擲不知名粉末，過程中有警務人員和記者受傷。

目前現場環境非常混亂及危險，警方呼籲其他市民應盡快離開，而該區居民亦應留在安全地方。警方即將進行清場，並警告在現場的示威者應立刻離開，並停止所有暴力及違法的行為。

警方facebook 晚上7點45分公告

【警方呼籲 - 清場通知】2019-07-13

警務處警察公共關係科高級警司江永祥表示，現在於上水新運路的非發法集結明顯有組織及有計劃。警方甚至發現有暴力示威者主動攻擊警察，期間曾向警察投擲鐵枝及不知名粉末(暫未確定該粉末是否與較早前在金鐘使用的屬同一種類)。

警方呼籲示威者儘速停止一切違法行為，警方將會採取清場行動，市民如非必要請不要前往該區，並小心自身安全。