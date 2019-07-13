【光復上水】警員輕裝上陣受狙擊　消息︰初期憂全裝會激化示威者

今日（13日）「光復上水」遊行結束後，大批示威者前往上水廣場附近聚集，再爆發警民衝突。由水廣場天橋衝突開始，至示威者轉至地面初期，都可以看到軍裝及便裝警員輕裝上陣，沒有戴上頭盔及穿保護衣等，更有至少有兩小組便衣警員，被示威者包圍兼掟鐵通雨傘，要用胡椒噴劑及伸縮警棍反擊。一名警員在混亂間倒地，要由旁邊警員扶起，其後他不斷咳嗽及喘氣。 一個個畫面，令人質疑為何裝備精良的警隊，會讓前線在裝備不全面情況下，去應對可預見的衝突。有警方高層向《香港01》透露，考慮到若一早戴定頭盔等，憂全副裝備上陣會激化示威者情緒。 另外，截至晚上10時許，有約10名警員受傷，到大埔那打素醫院醫治。

7月13日光復上水遊行後，新運路有四名便衣警員被示威者包圍。示威者向他們投擲鐵通、雨傘等雜物，四人以警棍還擊。這四名警員持有攝錄機及手拉袋，相信是拍攝隊。（張浩維攝）

網民發起今日（13日）光復上水遊行，遊行在下午約5時結束，但是大批示威人士未有散去，約5時10分開始與警方在上水廣場天橋爆發衝突。

衝突最初發生在上水廣場天橋上，當時現場警方前線只是普通軍裝警員，一批穿着黑色背心的便衣警員增援。有警員發放胡椒噴霧，並不斷以伸縮警棍驅趕示威者，混亂間有人士倒地，由警員扶起。當時軍裝警員並沒有戴上頭盔等保護裝備。

兩度出現警員被示威圍住掟遮

但上水廣場一帶的示威一發不可收拾，但初期前線警員「輕裝上陣」，未有充足防護裝備。在衝突轉至地面時，數名便衣警員被圍在天橋底，當中有至少一人是女警，他們拿出胡椒噴劑及伸縮警棍，朝向示威者，但期間不斷有人向他們掟雨傘及雜物，其中一件掟中女警，他們當時都沒有任何保護裝備。

7月13日光復上水遊行結束後，上水廣場天橋首先爆發警民衝突。（羅君豪攝）

7月13日光復上水遊行後，有五名便衣警員在龍琛路一度被數十名示威者包圍，他們都沒有防護裝備，但有胡椒噴劑和伸縮警棍應付示威者。（張浩維攝）

至下午約6時，有示威者在新運路發現四名戴有頭盔的便衣警員，但他們未有展示委任證，於是上前包圍他們。示威者情緒一度激動，指罵四名警員及向他們投擲雨傘、頭盔，期間更有人向他們投擲一枝鐵通，擊中一名警員的左手。

新運路四名便衣警圍困 一名警員遭示威者鐵通擊中左手

四名警員被圍困期間，不斷用伸縮警棍及胡椒噴霧還擊示威者的攻擊，當中一名警員的頭盔被打掉至地上，他的頭部隨即被雨傘擊中。其後他失足倒地，要由旁邊警員扶起，其後他不斷咳嗽及喘氣。他們其後站起一條直線繼續防守，後來始有一大批戴有防暴頭盔的軍裝警，持盾牌等到場支援。



警方指有人曾擲鐵枝及不知名粉末​

為何今次遊行警員未有配備防暴裝備？警方高層向《香港01》透露，因為考慮到若警員一早戴定頭盔等，憂全副裝備上陣會激化示威者情緒。

警務處警察公共關係科高級警司江永祥在7時45分表示，上水新運路的非發法集結明顯有組織及有計劃。警方甚至發現有暴力示威者主動攻擊警察，期間曾向警察投擲鐵枝及不知名粉末。