小予恩腦意識正進步　視力改善可認人：見到媽媽回來就立即笑

患先天性膽管閉塞的兩歲半女嬰小予恩，其家人今日（14日）更新予恩最新情況。予恩家人指，予恩近數月肝情況穩定，沒有惡化，但亦沒有好轉，暫未有換肝的迫切性。不過她們亦指，予恩的腦意識一直在進步中，視力有改善，可追望物件及認人，「有時媽媽出外就悶悶不樂，見到媽媽回來就立即笑番」；不過暫時仍無法轉身、坐立。

小予恩最新圖片（「小予恩關懷禱告組」專頁圖片）

小予恩的家人定期在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」更新其情況。今日下午的新帖文指，予恩的肝情況穩定，指數維持在某個水平沒有惡化，但亦未有好轉，暫未有換肝的迫切。

身體狀況方面，予恩家人指，予恩的腦意識一直進步，視力改善不少，可追望物件，亦可以認人，「有時媽媽出外就悶悶不樂，見到媽媽回來就立即笑番」。另外，予恩每次進入針灸房間，見到中醫前來，就會「未落針就喊定先」。

長時間躺床 肌肉有所消減

予恩家人又指，予恩身體仍無法轉身、坐立，手腳活動能力有限，而且由於長時間躺床，肌肉有所消減，需接受各種治療、訓練，針灸，不過腰、頸、大小關節等就有改善。

2017年2月，當時兩個月大的女嬰予恩確診先天膽管閉塞，在威爾斯親王醫院接受了肝腸吻合手術，情況良好。至同年10月中惡化，並留院至11月底，予恩身體不能自行排出膽汁，轉至瑪麗醫院接受手術。予恩術後在兒童外科普通病房突然呼吸薄弱和心跳停頓，搶救6、7分鐘後恢復心跳和呼吸，才被轉至深切治療部，意識仍在恢復中。