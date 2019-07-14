【沙田遊行】示威者拆封路膠帶圖前進　警方無警示下發射胡椒噴霧

反對《逃犯條例》修訂浪潮持續，今日（14日）下午沙田發起有大遊行，由車公廟起步，途經沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站旁的巴士總站為終點，隊頭已經到達。 大約4時55分，有遊行人士在沙田鄉事會路及源禾道交界，拆除警方封鎖線膠帶走出馬路，只預留一條行車線供車輛通往沙燕橋。之後警方突然推前防線，並在未有出示紅旗及警告下，示威者爭相走避，有防暴警察向跌倒的示威者發放胡椒噴霧；部分示威者之後向警方投擲水樽、雨傘等物件。 其後，立法會議員郭家麒、林卓廷、許智峯介入調停，警民衝突暫時休止。

有示威者拆開膠帶。（鄺曉斌攝）

示威者在大約4時55分，拆開沙田鄉事會路及源禾道交界的警方封鎖線膠帶，再步出馬路，只預留一條行車線供車輛通往沙燕橋。之後，有十多名配戴盾牌、頭盔的警員，在行人路上與示威者對峙，期間有示威者向警員投擲雪糕筒，一名便衣警員在未有任何警示下，先突然發放胡椒噴霧。

之後警方在沒有警告下，突然推前防線，示威者爭相走避，期間有人跌倒，有數名防暴警察從後追上再發放胡椒噴霧，事前未見出示紅旗。部分後退了的示威者，向警方投擲水樽、頭盔及雨傘還擊，警方慢慢後退。

及後，公民黨立法會議員郭家麒、民主黨議員林卓廷與許智峯到場與警方交涉，並和示威者對話，現場逕民衝突暫時休止。

有防暴警察向跌倒的示威者發放胡椒噴霧。（李澤彤攝）

▼7.14沙田遊行▼