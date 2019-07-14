【沙田遊行】警民衝突、社會撕裂　曾建峰：林鄭是源頭

反對修訂《逃犯條例》引發的社區遊行遍地開花，今日（14日）下午輪到沙田舉行反對修例大遊行，人稱「霸氣哥」的公民黨成員曾建峰現身遊行隊伍，斥港府至今未回應示威者五大訴求，港人不會收貨。曾建峰又批評政府拒絕成立獨立調查委員會，以及不願撤消6.12暴動定性。

「光復上水」遊行的清場過程中有示威者險些跌下天橋。（資料圖片／梁鵬威攝）

曾建峰斥責港府從來未回應示威者五大訴求，「所有嘢都係耍我哋」，港人不會收貨只會繼續上街。就目前社會撕裂的局面，曾建峰認為林鄭是源頭，若她肯出來面對民眾對立便有機會和解，惟「200幾萬人行出來，你都唔理我哋，逼到大家持續上街，令到好多人更加憤怒」，質問政府是否想繼續看到警民撕裂、對抗。

昨晚「光復上水」遊行的清場過程中有示威者險些跌下天橋，他質疑警方做法，因為入夜後街上已幾乎無示威者，又指警方昨晚的清場行動險些「搞出人命」，卻自覺是「救世主」。

日前有中年男子在九龍灣連儂牆鬧事打人，保護連儂牆的義工男子被對方狂毆13拳而沒有還手。曾建峰表示，若自己是當事人也未必會還手，因還手只會造成雙輸局面，「撕裂是政府造成，我們自己不應將暴力升級。」他讚被打義工選擇不還手以保護現場人士的行為堅強值得尊重，「不過其實可以擋嘅，可以適當保護自己。」

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