【沙田遊行】警批區議員斡旋為「帶頭暴動」　喝記者：影乜Ｘ嘢！

反修訂《逃犯條例》風波持續，有團體今日下午（14日）於沙田舉行遊行，入夜後大批市民仍留在沙田，現場情況緊張，示威者與警方對峙。 對峙期間，沙田區議員黎梓恩、黃學禮與警方交涉，當黎問到防暴警察指揮官位置時，有部分警員向他們叫囂道：「走啦、收皮啦」。之後又有女警員稱：「如果唔係議員，你係帶頭暴動啊！」 另外，又有部向警員針對記者稱：「影乜X嘢！」警員又不斷質疑為何記者不影「暴徒」，只將鏡頭對向警員，「你哋唔係好X專業㗎咩？」

入夜後警方與示威者對峙。（盧翊銘攝）

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入夜後沙田多處情況混亂，示威者與警方對峙，警方一度舉起紅旗，並開始驅散示威者。兩名沙田區議員黎梓恩、黃學禮與警方交涉，批評警方將所有後退道路封鎖，令示威者遭到圍困、無法散去。不過有警員開咪表示：「叫示威者放低雨遮，除低口罩，做唔到你無資格同我談判」，又有部分警員叫囂，叫區議員「走啦、收皮啦」。之後又有女警員稱：「如果唔係議員，你係帶頭暴動啊！」

另外，現場部分警員挑釁記者及示威者。當示威者高呼「一二、一二」後退時，有女警持咪挑釁指「唔好走啊，返來啊」。

此外，有警員針對記者稱：「影乜X嘢」，並質疑記者為何不影「暴徒」，只將鏡頭對着警員，又說：「你哋唔係好x專業㗎咩？」