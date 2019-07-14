【沙田遊行】遊行隊伍再「分紅海」　開路助記者趕往衝突現場採訪

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，今日（14日）下午沙田舉行大遊行，由車公廟起步，以沙田站旁的巴士總站為終點。 約下午5時15分，部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方發生衝突，警方更一度施放胡椒噴霧；距離警民衝突現場大約10分鐘步程的沙田希爾頓中心外，有遊行人士停下，並以「分紅海」式開路予記者趕往衝突現場，亦讓部分人傳送物資。

約下午5時18分，部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方對峙，部份人向沙田賽馬會泳池推進。（資料圖片）

反《逃犯條例》連月來引發多場大規模示威遊行，爆發多場警民衝突，有記者在採訪期間遭警方阻礙採訪，甚至受到警方驅趕、辱罵和被警棍打傷。七個傳媒工會今早（14日）發起「停止警暴 捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由；亦有「連登」網民表示「全力支持」記者。

約下午5時18分，部份示威者於鄉事會路及源禾路一帶，與警方對峙，部份人向沙田賽馬會泳池推進。在希爾頓中心外，有在遊行隊伍後方的記者準備前往警民對峙現場，亦有人呼籲「要物資」。有遊行人士見狀，隨即「分紅海」，並向記者拍手報以掌聲，又開路予記者前往現場，同時讓其他遊行人士傳送物資。

。約下午5時15分，在沙田希爾頓中心外，有遊行人士停下，並以「紅海式」開路予記者趕往採訪地點，亦讓部分人傳送物資。（勞顯亮攝）

▼7.14沙田遊行▼