女傭照顧兩小兄弟時多番非禮　1童下體被扯至受傷　判囚5月

女印傭在照顧兩名分别2及4歲男童的兩年間，多番非禮兩童，包括扯捏其中一童的下體，又曾以這方式叫該小童起床，同住另一女傭亦曾拍到被告非禮少主人的過程，男童向父投訴下體痛終被揭發。女傭早前在觀塘法院承認非禮等罪，裁判官明言兩童受到一定程度影響，必須判阻嚇性刑罰，判女傭即時入獄5個月。

被告Purasih承認非禮、虐待及向年齡在16歲以下兒童作出非禮行為等3項罪名，被判入獄5個月。（資料圖片）

被告Purasih，45歲，承認非禮、虐待及向年齡在16歲以下兒童作出非禮行為等3項罪名，指她於2017年9月至2019年4月期間，在將軍澳一住所內非禮兩名男童。

控方案情指，兩名男童在2及4歲時開始由被告照顧，兩名男童與父母同住，家中除了被告，並有另一名女傭。

同住女傭拍到被告非禮少主人

其中小兄長今年初向父親稱下體痛楚，父初時沒有理會，至今年4月，小兄長再向父提及，父親為他檢查，發現長子的下體紅腫，而另一女傭亦稱曾見被告拉起她衣服讓較年幼少主人掃她乳頭，該女傭拍下過程。

小兄長被扯到下體痛楚

小兄長在父親查問下說出曾遭被告揸下體，他亦感到痛楚，小兄長經檢驗後，證實包皮受傷，他見心理學家時，亦透露被告在叫他起床時，曾扯他下體。被告被捕後認曾為小兄長吹頭時，隔著褲子摸他下體。

男童均需接受心理輔導

被告的律師求情時稱，知道入獄無可避免，亦希望向事主家人道歉。

裁判官判刑時指，兩名受害男童對事件仍印象深刻，需接受心理輔導，對兩童造成一定影響，而被告的行為亦破壞了她與僱主的關係，判刑亦必須反映對兩童的影響，以起阻嚇作用，及公眾對這類案件的厭惡。

案件編號：KTCC 838/2019