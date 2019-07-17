六合彩暑期金多寶8000萬頭獎下周四攪珠　最旺「孖寶」號碼要緊記

本年度六合彩暑期金多寶攪珠，將於下星期四(25日)晚上9時半舉行，明日(18日)中午起接受投注，屆時會有6,000萬元金多寶，倘若頭獎由一注獨中，幸運兒有機會捧走8,000萬元，成為歷年暑期金多寶最高頭獎得主。 根據馬會資料顯示，歷來暑期金多寶原來有兩個號碼攪出次數最多，而且亦於去年雙雙攪出，如果今年「冧庄」成功，暑期金多寶最旺門號碼之名可謂實至名歸。

六合彩暑期金多寶下周四攪珠，料會掀起市民投注熱潮。(資料圖片)

10及47號共攪岀6次

香港賽馬會自2001年7月起，舉辦暑期金多寶攪珠，其中2005年因舉行六合彩30周年金多寶而停辦一次，故至去年暑期金多寶共舉行過17次攪珠。其中10號及47號在這些攪珠中，共出現6次，是暑期金多寶的最幸運號碼，而以過去10年計，兩者亦已攪出5次。

去年六合彩暑期金多寶頭獎由一注獨中，頭獎派彩82,939,250元，但由於這一注頭獎由兩個0.5注瓜分派彩，故不算是歷年暑期金多寶最高派彩。

暑期金多寶彩票由周四起可於各投注站、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」www.hkjcmarksix.com、流動投注服務、電訊運財寶及「電訊至尊」投注app發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。