六合彩暑期金多寶8000萬頭獎下周四攪珠　最旺「孖寶」號碼要緊記

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本年度六合彩暑期金多寶攪珠，將於下星期四(25日)晚上9時半舉行，明日(18日)中午起接受投注，屆時會有6,000萬元金多寶，倘若頭獎由一注獨中，幸運兒有機會捧走8,000萬元，成為歷年暑期金多寶最高頭獎得主。

根據馬會資料顯示，歷來暑期金多寶原來有兩個號碼攪出次數最多，而且亦於去年雙雙攪出，如果今年「冧庄」成功，暑期金多寶最旺門號碼之名可謂實至名歸。

六合彩暑期金多寶下周四攪珠，料會掀起市民投注熱潮。(資料圖片)

10及47號共攪岀6次

香港賽馬會自2001年7月起，舉辦暑期金多寶攪珠，其中2005年因舉行六合彩30周年金多寶而停辦一次，故至去年暑期金多寶共舉行過17次攪珠。其中10號及47號在這些攪珠中，共出現6次，是暑期金多寶的最幸運號碼，而以過去10年計，兩者亦已攪出5次。

去年六合彩暑期金多寶頭獎由一注獨中，頭獎派彩82,939,250元，但由於這一注頭獎由兩個0.5注瓜分派彩，故不算是歷年暑期金多寶最高派彩。

暑期金多寶彩票由周四起可於各投注站、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」www.hkjcmarksix.com、流動投注服務、電訊運財寶及「電訊至尊」投注app發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果

年份 攪珠日期 攪珠結果
2018 7月17日 6、10、32、36、41、48、(47)
2017 7月18日 6、14、32、33、40、46、(10)
2016 7月19日 7、21、27、33、46、47、(4)
2015 7月21日 4、14、15、19、41、42、(10)
2014 7月22日 1、3、14、16、24、41、(13)
2013 7月16日 3、18、19、20、37、47、(25)
2012 7月31日 2、10、16、23、35、47、(1)
2011 7月19日 3、10、31、40、41、43、(20)
2010 7月20日 5、13、26、29、40、47、(42)
2009 7月28日 4、11、20、28、46、49、(31)

資料來源：香港賽馬會

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