網店劍魚刺身水銀超標　食安中心下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今（15日）公布，一個劍魚刺身樣本被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超出法例標準。中心正跟進事件，及已知會涉事商戶，亦要求其停售該批產品，中心正追查有關產品來源。 根據現行法例，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之0.96的汞，超出法例標準的百萬分之0.5。



發言人續指，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。

較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。