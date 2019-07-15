中大奪「全港大專機械人比賽」冠軍　將代表香港赴蒙古出戰

「全港大專機械人比賽」上月23日舉行，由香港中文大學工程學院「工無不克」隊伍奪得冠軍，並將於8月25日到蒙古代表香港出戰「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」。 參賽同學指，團隊自去年九月已開始籌備及製作機械人，比賽過程中花費大量時間，經常需要「通頂」。隊長葉俊華指，同學正不斷改良準備出戰蒙古大賽的機械人，期望今次的成績可比香港賽進步。

中大派出兩隊成員共33人參加今次比賽。（曾凱茵攝）

今次比賽以「飛奔大漠中」為主題，各參賽隊伍需要設計並製作一個手動操作及一個自動操作機械人，於3分鐘內克服多個模擬蒙古大漠的地理環境並完成一系列任務。其中自動機械人需打破採用滾輪的傳統規例，必須以「四點掂地」的方式前進，走過小山丘。

比賽過程中 機械人曾燒保險絲



第一年參加比賽的林振霆指，自己自中二開始參加不同的機械人比賽，期望自己過往比賽的經驗可應用於今次比賽中。

他提到比賽期間，機械人在高電流運作時，曾因過勞燒掉保險絲，幸好比賽前團隊曾模擬比賽時將會遇到的種種因素，故能在短時間內將問題處理好，成功以速度制勝。

比賽以「飛奔大漠中」為主題，各參賽隊伍需要設計並製作一個手動操作及一個自動操作機械人，於3分鐘內克服多個模擬蒙古大漠的地理環境並完成一系列任務。（曾凱茵攝）

比賽前「通頂」成日常



負責前期概念設計的張錚傑表示，隊伍比賽前花大量時間準備，「通頂」已成為日常，他透露最誇張的情況曾有3至4名同學連續三天留在研究所工作。

雖然今次學校分兩隊出賽，但張錚傑指出，兩隊成員過程中互相幫助，當鄰隊出現疑難時亦會一同解決。他指，作為成員不只是製作機械人，同時要處理招收成員、製作練習用的模擬場地等工作，故自去年九月已籌備至今，花費大量時間。

期望蒙古賽完成時間快十秒



隊長葉俊華過往有多年參賽經驗，畢業後繼續帶領同學參加比賽。他提到今次比賽以穩定作為目標，最重要是完成所有任務，又指參賽同學對自己要求高，比賽前夕仍不斷改良機械人。

為備戰「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」，他指同學正不斷改良機械人，期望今次完成時間比香港賽50秒的成績快10秒。