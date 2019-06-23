加州警推巡邏機械人　可360度攝錄兼簡短溝通　網民笑外型似R2-D2

提起《星球大戰》系列電影，其中一個非主角卻又令不少影迷印象深刻的角色就是機械人R2-D2。美國加州警方近日公布推出巡邏機械人「HP RoboCop」協助執勤，稱該機械人配備360全方位攝錄鏡頭，並可按需要播放背景音樂或進行簡短溝通。網民留意到巡邏機械人是藍白配色加上圓頂外型，造型與R2-D2如出一徹，不少人笑問它是R2-D2的朋友？亦有人開玩笑指已預料到機械人會在短時間內被偷走。

美國加州警方近日公布推出巡邏機械人「HP RoboCop」協助執勤，當地市民笑言機械人造型與《星球大戰》系列電影中的R2-D2相似。（Twitter「HPRoboCop」圖片）

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美國南加州亨廷頓公園市（Huntington Park）警方周一（17日）公布推出機械人警察HP RoboCop，在警員無法巡邏時外出執勤，由它到公園及其他公共空間巡邏。HP RoboCop配備360度高清鏡頭，能將影像即時傳至警察總部並存檔，同時能夠與市民作簡短溝通，如說出「早安，祝你有美好的一天」、「對不起」、「請放下你的武器。你有20秒的時間」等字句，甚至可播出背景音樂。警方相信HP RoboCop能於警員無法經常巡邏的地點駐守，有助預防罪案及搜集資料。

亨廷頓公園市市長馬西亞斯（Karina Macias）於HP RoboCop發布會上表示，對巡邏機器人正式投入工作感到興奮，認為它是創新科技的成品，她對巡邏機器人的印象非常深刻，殷切想看到它對社區治安的正面效果。

當地市民都笑言HP RoboCop外型與《星球大戰》系列電影中的機械人R2-D2非常相似。（資料圖片）

不少當地網民都對該機械人感到非常好奇，然而眾人關注的並非HP RoboCop的功能或作用，而是它的造型與《星球大戰》系列電影中的機械人R2-D2非常相似。有人於HP RoboCop的官方Twitter留言詢問：「你是R2-D2的朋友嗎？」亦有人稱想帶同子女找HP RoboCop拍照留念；不過有人卻質疑它的作用：「只是單純的無人監視機嗎？」有人更預言這個機械人會吸引星戰迷收藏，「不出兩天就會被偷走了」。

（Twitter「HPRoboCop」、亨廷頓公園市警方、都市報）