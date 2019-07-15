【沙田遊行】警方重申積極調查暴力行為　47人被捕13警傷5人留醫

昨日（14日）舉行的沙田遊行最終演變成警民衝突，多人受傷。 警方今日（15日）晚上發聲明，重申執法的目的只是維持法紀，維護法治，強調近日發生的連串暴力行為，警隊必定會積極進行調查，務求將破壞法治者繩之以法。 警方指，於昨晚清場行動中共47人被捕，涉嫌干犯非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等。整個行動過程中，13名警務人員需送院接受治療，截至今晚（15日），仍有五人留院。

警方於昨晚（14日）拘捕示威者。（資料圖片／盧翊銘攝）

警方晚上10時39分發新聞稿解釋，昨晚有「暴力示威者」在橫壆街及附近一帶的商場平台向警方投擲磚塊、雨傘及頭盔等，對警務人員及市民的安全造成嚴重威脅，警方於是進入商場及平台以制止暴力行為。當警方進入商場後，商場內多名示威者多次猛力主動襲擊警察及從高處向警察投擲雜物，警方因此使用適當武力對暴力示威者作出拘捕。

昨日的行動中，警方共拘捕47人，包括29名男子及18名女子，他們涉嫌干犯非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等罪名。過程中有13名警務人員需送院接受治療，現時仍有五人留院。警方強調，執法的目的只是維持法紀，維護法治。對於近日發生的連串暴力行為，警隊必定會積極進行調查，務求將破壞法治者繩之以法。

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警方又指，自六月初開始，有大量公眾活動在全港不同地方進行，雖然絕大部分的公眾活動都能大致有序地進行，但在這些公眾活動完結後，在很短時間內，往往有大批激烈示威者突然發難，以暴力衝擊警方防線及襲擊警務人員，令現場即時變得非常混亂及危險。警方批評，示威行動愈見暴力是對法治的嚴重衝擊，而肩負維護香港法紀的警隊，必會站在最前線，維持公共安全及公共秩序，確保市民安全。