中大免費為5000中年港人驗腦　冀及早降低腦神經疾病風險

香港人口老化，65歲以上人口將於未來20年上升超過一倍，由2016年的116萬人、佔總人口的16.6%，升至2036年的237萬，佔總人口增至31.1%。而長者的生活質素，取決於他們是否可維持認知及獨立能力。 中大醫學院宣布，會展開「護腦同行計劃」，為5000名年齡介乎40至74歲、未曾確認腦神經疾病的香港永久居民，提供免費腦健康檢測，冀及早發現腦神經疾病，趁早介入治療。

負責項目的中大醫療團隊提到，很多老年出現的腦神經疾病，風險因素可在中年作出調整，換言之，其實不少相關疾病都可及早治療。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經學副教授梁慧康提到，很多人以為臉紅代表血壓高，但這是錯誤觀念，實際上很多人自己患血壓高而不自知，而中年人其實可透過改變生活習慣，提早改善腦健康，逆轉該風險因素，可改善的因素包括血糖、血壓、運動、情緒及是否有積極學習等等。

18區招募參加者

梁慧康表示，研究將根據政府統計處劃分的18區，招募不同階層的參加者，為參加者安排認知、心理及語言測試，確保數據的代表性。他強調團隊會在18區平均地邀請合資格市民參與，從而研究人口分佈。研究團隊包括各個專科的醫生協助。除提供諮詢服務，若參加者檢測出現異常，團隊亦會為其安排進一步跟進或轉介。

團隊將先為參加者做一般性檢查，若參加者的風險因素較大，會提供進一步的基因測試或檢查。

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中大研究將與波士頓合作 剖析兩地數據

中大團隊的研究將與美國波士頓麻省總醫院及其Henry and Allison McCance 腦健康中心合作，梁慧康稱，因應香港人的生活模式，即工時長、居住環境狹窄等，對腦部及精神健康有著不同程度的影響，所以希望透過研究，剖析基因、生理與環境因素間的關係，並剖析兩地的差異。

研究團隊將使用「多功能腦血管彩色超聲波」，檢驗參加者血管壁厚度及血管流動的快慢，準確評估血管阻塞情況。若參加者經篩選後，風險較大，或需接受免散瞳孔數碼眼底相機檢查，檢測早期的阿茲海默症及中風風險，而眼底檢查不用滴眼藥水，避免參加者檢查後數小時出現眼矇的情況，檢查亦只是數分鐘便可完成。

藝人陳鍵鋒已率先檢查 證腦血管缺一條血管

研究已率先招募到一位市民，該名市民為久未在港露面的藝人陳鍵鋒，他在影片中透露最初接受腦掃描，醫生指沒有大問題，但短時間內再接受身體檢查卻發現腦部缺少一條血管，而當時他僅年約40歲。梁慧康提到，研究期間會半年見參加者一次，但強調見面時間靈活，若參加者有特殊狀況，會加緊見面，從而了解他們的情況。

有興趣參與的香港永久居民可到http://bit.ly/cuhkbraincare 網上登記或致電2790-2809查詢。