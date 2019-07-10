【DSE放榜2019】喇沙書院誕三名狀元　同報讀中大醫學院課程

中學文憑試(DSE)今日（10日）放榜，今屆共有12名狀名，包括9男3女。喇沙書院今屆共誕生兩名七科5**的狀元，及一名超級狀元。喇沙書院副校長指，三人均已報讀中大醫學院醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程。 因應近日反修例風波，三名狀元均表示欣賞示威者表達意見的方式，當中考獲七科5**的蕭子聰表示自己有參與「69遊行」，而超級狀元黃子峯則認為特首林鄭月娥應直接講「撤回」，以回應市民訴求。

喇沙書院誕生三名狀元，左起：許友灝、黃子峯、蕭子聰。（李澤彤攝）

曾於2017年國際奧林匹克化學組榮獲銀牌

喇沙書院今屆共誕生三名狀元，當中包括考獲七科5**連數學延伸項M2亦考獲5**的超級狀元黃子峯，此外，他亦分別於選修科：生物、物理、化學亦考獲5**。黃子峯曾於2017年國際奧林匹克化學組榮獲銀牌，當時他曾稱數學科延伸部分不被視為一個完整選修科目，容易令學生放棄；不過他最終憑於M2考獲5**，成為該校今屆唯一一名超級狀元。

至於另外兩名考獲七科5**的考生分別為蕭子聰及許友灝，除四科主科外，蕭子聰於選修科：生物、物理、化學考獲5**；許友灝則於生物、物理、化學科考獲5**。

事實上，三名狀元均來自同一班，副校長又指，三人亦均已報讀中大醫學院醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程，再次成為同學。

喇沙書院三名狀元均來自同一班。（李澤彤攝）

政府近日強推修訂《逃犯條例》，於社會掀起爭議，更導致連串示威活動。超級狀元黃子峯表示，自己不支持《逃犯條例》修訂，但沒有參與喇沙學生早前發起的反修例聯署，他認為：「如果只是因爲字眼上面的問題，林鄭不妨直接講『撤回』，回應700萬市民訴求。」黃引述，早前有同學發起在校內靜坐兩天，表達反修例訴求，他表示欣賞同學在不影響他人的情況下表達意見；由於在該段時間不用回校，因此沒有參與靜坐。他直言，支持政府成立獨立調查委員會，調查反修例風波。

示威者原意出自愛香港

至於蕭子聰表示，自己有參與「69遊行」及反修例聯署，又認為612金鐘衝突當中很多示威者，均是持表達意見的心，相信大部分人都是持正面表達意見的態度，「（示威者）唔係刻意作出『所謂暴動』行為。」許友灝則表示：「示威者的原意是出自愛香港的心。」