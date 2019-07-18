8000萬六合彩暑期金多寶頭獎　相連號碼連續8年見　有「玄機」？

六合彩暑期金多寶將於下周四（25日）晚上9時半舉行攪珠，並由今日（18日） 中午起預售彩票。賽馬會今期推出6,000萬元金多寶，倘若頭獎10元一注獨中，幸運兒料可捧走8,000萬元，是這項金多寶最高派彩紀錄。 根據馬會資料顯示，過去10年暑期金多寶最旺相連號碼，累計出現8次，而且更是連續8年見到，但當中卻「另有玄機」，愛捉路者必須要加倍注意。

每逢出現六合彩金多寶攪珠，都會吸引不少市民到投注站排隊買彩票。(資料圖片)

相連組合從未重複出現

暑期金多寶其中一個重要特點，便是特別旺相連號碼。所謂相連號碼，即是攪出有順序出現號碼，如1及2號、47及48號等。《香港01》綜合近10年暑期金多寶攪珠結果，發現除2009及2010年兩年無出現相連號碼外，期後連續8年均有出現；2013年更曾出現三連組合包括18、19及20號（見表）。

不過，值得注意的，是這8次出現相連號碼的攪珠結果中，原來未重複出現過相同的組合。當然，縱使可以排除已出現組合，但其實仍有相當數目的其他相連組合，故市民如想「大包圍」下注，肯定極不划算。

過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果 年份 攪珠日期 攪珠結果 2018 7月17日 6、10、32、36、41、48、(47) 2017 7月18日 6、14、32、33、40、46、(10) 2016 7月19日 7、21、27、33、46、47、(4) 2015 7月21日 4、14、15、19、41、42、(10) 2014 7月22日 1、3、14、16、24、41、(13) 2013 7月16日 3、18、19、20、37、47、(25) 2012 7月31日 2、10、16、23、35、47、(1) 2011 7月19日 3、10、31、40、41、43、(20) 2010 7月20日 5、13、26、29、40、47、(42) 2009 7月28日 4、11、20、28、46、49、(31) 資料來源：香港賽馬會

10年來4次頭獎懸空

參考過去十年有關暑期金多寶攪珠結果，原來2011年、2013年、2015年及2016年，都是頭獎得主懸空；只有2009年、2010年、2012年、2014年、2017年及2018年有人中頭獎，其中以2010年有4注中頭獎最多，2018年雖有一注中頭獎，但其實是兩個0.5注中彩。

另一方面，很人投注六合彩彩票，都偏愛只買較細號碼或較大號碼一方，若攪珠結果傾斜某一方，中彩機會便大大提高。然而，暑期金多寶攪珠結組合近年都出現「有大有細」，過去10年每期的攪珠結果，都有夾雜10號以下的「細冧把」，以及30號以上的「大冧把」，傾斜式投注實在不易買中，但過去兩年攪珠結果都見到唯獨是未見「2字頭(即20至29號)

香港獎券管理局由2002年7月4日的暑期金多寶攪珠開始，將六合彩攪珠號碼增加兩個至49個號碼後，過去17年來最常見攪出六合彩號碼是49號及10號，前者攪出401次，後者則攪出397次。而10號過去10年暑期金多寶亦出現5次，與同樣攪出5次的47號，均是過去10年來暑期金多寶最旺門號碼。