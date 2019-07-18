8000萬六合彩暑期金多寶頭獎　相連號碼連續8年見　有「玄機」？

六合彩暑期金多寶將於下周四（25日）晚上9時半舉行攪珠，並由今日（18日） 中午起預售彩票。賽馬會今期推出6,000萬元金多寶，倘若頭獎10元一注獨中，幸運兒料可捧走8,000萬元，是這項金多寶最高派彩紀錄。
根據馬會資料顯示，過去10年暑期金多寶最旺相連號碼，累計出現8次，而且更是連續8年見到，但當中卻「另有玄機」，愛捉路者必須要加倍注意。
每逢出現六合彩金多寶攪珠，都會吸引不少市民到投注站排隊買彩票。(資料圖片)
相連組合從未重複出現
暑期金多寶其中一個重要特點，便是特別旺相連號碼。所謂相連號碼，即是攪出有順序出現號碼，如1及2號、47及48號等。《香港01》綜合近10年暑期金多寶攪珠結果，發現除2009及2010年兩年無出現相連號碼外，期後連續8年均有出現；2013年更曾出現三連組合包括18、19及20號（見表）。
不過，值得注意的，是這8次出現相連號碼的攪珠結果中，原來未重複出現過相同的組合。當然，縱使可以排除已出現組合，但其實仍有相當數目的其他相連組合，故市民如想「大包圍」下注，肯定極不划算。
過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果
|年份
|攪珠日期
|攪珠結果
|2018
|7月17日
|6、10、32、36、41、48、(47)
|2017
|7月18日
|6、14、32、33、40、46、(10)
|2016
|7月19日
|7、21、27、33、46、47、(4)
|2015
|7月21日
|4、14、15、19、41、42、(10)
|2014
|7月22日
|1、3、14、16、24、41、(13)
|2013
|7月16日
|3、18、19、20、37、47、(25)
|2012
|7月31日
|2、10、16、23、35、47、(1)
|2011
|7月19日
|3、10、31、40、41、43、(20)
|2010
|7月20日
|5、13、26、29、40、47、(42)
|2009
|7月28日
|4、11、20、28、46、49、(31)
資料來源：香港賽馬會
10年來4次頭獎懸空
參考過去十年有關暑期金多寶攪珠結果，原來2011年、2013年、2015年及2016年，都是頭獎得主懸空；只有2009年、2010年、2012年、2014年、2017年及2018年有人中頭獎，其中以2010年有4注中頭獎最多，2018年雖有一注中頭獎，但其實是兩個0.5注中彩。
另一方面，很人投注六合彩彩票，都偏愛只買較細號碼或較大號碼一方，若攪珠結果傾斜某一方，中彩機會便大大提高。然而，暑期金多寶攪珠結組合近年都出現「有大有細」，過去10年每期的攪珠結果，都有夾雜10號以下的「細冧把」，以及30號以上的「大冧把」，傾斜式投注實在不易買中，但過去兩年攪珠結果都見到唯獨是未見「2字頭(即20至29號)
香港獎券管理局由2002年7月4日的暑期金多寶攪珠開始，將六合彩攪珠號碼增加兩個至49個號碼後，過去17年來最常見攪出六合彩號碼是49號及10號，前者攪出401次，後者則攪出397次。而10號過去10年暑期金多寶亦出現5次，與同樣攪出5次的47號，均是過去10年來暑期金多寶最旺門號碼。