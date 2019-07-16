12歲少女陪男友及其友人聊天　變成公廁5P群交　官斥情節近乎強姦

未滿13歲少女，陪男朋友與男友的朋友聊天，期間被男友的3名男性朋友推入男廁，要她口交和性交。男友知悉後不但未有保護女友，更走入廁格一同「參與」。男友事後並恐嚇女友不可報警，否則她會被綁架或死於車禍。少女最終告知了社工報案。男友和3名友人今（16日）在高院承認非法性交等10罪，法官直言不信少女會願在公廁與眾人性交，形容案情近乎強姦，把判刑押後至本月30日。

5名19至24歲男子，承認在公廁廁格內與一名12歲零9個月大女子性交,候判。(資料圖片)

首被告為女事主姓莫任運輸工人的男友，另三人為：陳浩賢（學生）、林永聰（接待員）、鄭栢杰（廚工）。首次被告案發時19歲，第3和第4被告案發時則分別為22和24歲。他們承認非禮、與13歲以下女童非法性交、向16歲以下兒童作猥褻行為和刑事恐嚇等共10罪。

不信事主願意集體性交

法官坦言案情近乎強姦，指難以想像案發時僅12歲9個月大的女事主X，會願意和4名被告在公廁內輪流性交。法官先為首次被告索取勞教中心報告，全部被告須還押看管。

事主去廁所被尾隨

案情指，女事主X和首被告在案發時為情侶，而X也認識另外3名被告。2017年1月26日晚，首被告相約X到大圍新翠商場的平台聊天。X應約並和4名被告飲啤酒。至翌日凌晨時分，第4被告尾隨X入商場的女廁，並「揸」X的胸部和臀部。

次被告在鄰廁格爬高觀看

第4被告繼而把X拉進男廁，並推她入廁格。第4被告要X替他口交，之後脫下X的褲子，和對方性交。兩人性交期間，在隔離廁格的次被告則爬高觀看。

各被告輪流走入廁格

第4被告離開廁格後，第3被告走入廁格。他按著X的頭，要對方替他口交，之後和X性交。兩人性交後，第3被告再要X替他口交。惟口交期間，首被告突然走入廁格，把陽具插入X的下體，然後離開。

之後，次被告走入廁格並要X口交和性交。案情指，4名被告和X性交時都沒有戴上安全套。次被告之後和X離開男廁，返到商場平台，第4被告吩咐X不要把事件告知他人。而次被告之後陪X搭的士離開。

首被告恐嚇事主不可報警

首被告之後相約X在酒吧見面，惟他帶X到酒吧後巷後，警告X不要把事件告知他人，亦不可報警，否則X會死於車禍，或被綁架。X雖感到害怕，但仍於同年3月向社工透露事件。她因擔心父母知悉事件，一度拒報警。她經社工遊說後，最終在同年7月報警，4名被告先後被捕。

辯方求情指，4名被告均感後悔，其中次被告透過大律師向事主和事主家人道歉。

案件編號：HCCC367/2018